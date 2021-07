A Pegasus megfigyelési technológia mögött álló tőkealapot, a Novalpina Capitalt felszámolják a Skynews értesülései szerint. A londoni cég helyét egy harmadik fél veszi át. A fejleményt, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, a City forrásai szerint várhatóan augusztus első felében a Novalpina alap befektetői - vagyis a limited partnerek (LP-k) - újabb szavazással véglegesítik majd.

A Novalpina NSO-részesedésének esetleges eladási kísérletei valószínűleg nem lesznek egyszerűek: eddig is volt egy vita a tulajdonosok között a szoftver tulajdonjogáról, de az elmúlt hetekben kirobbant biztosan nem segíti az ügyet.

A múlt héten kiderült, hogy a technológiát újságírók és emberi jogi aktivisták ellen használták fel a Pegasust - amelyet a gyártó terrorelhárítási célokra tervezett -, az ügy pedig nemzetközi felháborodást váltott ki. A Forbidden Stories nevű újságíró non-profit szervezet vizsgálata azt állította, hogy prominens személyiségek, köztük Emmanuel Macron francia elnök és Roula Khalaf, a Financial Times szerkesztője is szerepeltek az NSO ügyfelei által lehetséges megfigyelésre kiválasztott nevek adatbázisában. A vásárlók között Banglades, Marokkó, India és Azerbajdzsán mellett Magyarországot is megnevezték. A kormány nem ismerte el, hogy megvásárolták volna a lehallgató programot.

Az NSO tagadta, hogy a listán szereplő neveket célba vették volna, és kitartott amellett, hogy a technológia alkalmazásáért a kormányok felelnek.

Közben erről helyben izraeli tisztviselők is meggyőződhettek: a helyi védelmi minisztérium tisztviselői szerdán meglátogatták a vállalat Tel-Aviv melletti irodáit, ugyanakkor, amikor Benny Gantz védelmi miniszter egy előre megbeszélt párizsi látogatásra érkezett. Az izraeli fél egy tweetben közölte, hogy a több állami szerv által lebonyolított látogatás a Pegasus projektből származó leleplezésekkel kapcsolatos - írja a Guardian.