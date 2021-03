Meghalt Petr Kellner, a magyar Telenor tulajdonosa

Meghalt egy alaszkai helikopter-balesetben Petr Kellner milliárdos üzletember, a Forbes magazin szerint a leggazdagabb cseh - jelentette hétfőn a The New York Times című lap és Kellner pénzügyi csoportja alapján az MTI. A cseh PPF cégcsoport a magyarországi Telenor távközlési szolgáltató többségi tulajdonosa is.