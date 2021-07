Korábban említette, hogy 2025-re a Philip Morris globális bevételének fele füstmentes termékekből származik majd. Mi a cég terve az évtized végére?

Valóban teljesen átalakítottuk üzletmenetünket annak érdekében, hogy megvalósítsuk a füstmentes jövőről alkotott elképzelésünket. Büszke vagyok arra, hogy ezeket a lépéseket kevesebb, mint egy évtized alatt meg tudtuk tenni. Mindössze öt évvel a piacra lépésünk után, 2021 első negyedévében már a teljes bevételünk 30 százaléka származott a cigaretta alternatíváiból és ezt szeretnénk 2025-re 50 százalék fölé emelni. Ha pedig megfelelő a szabályozási és a civil környezet, akkor 10-15 éven belül megvalósulhat a füstmentes jövő.

Nemrég bejelentettük azon törekvésünket, hogy 2025-ig legalább 1 milliárd dollárt vonunk be az úgynevezett "nikotinon túli" termékeink fejlesztésébe, olyan területeken, mint például a légúti gyógyszerbevitel.

Ön szerint hány ember fogyaszt majd cigarettát vagy finomra vágott dohányt 2030-ban és mennyien használnak valamilyen füstmentes terméket?

Jelenleg 1 milliárd felnőtt ember dohányzik és a WHO szerint nagyjából 2025-ben is ennyi fog (közben a világ népessége növekszik - a szerk.). Mi ennek az egymilliárd embernek - akik nem szoknak le a dohányzásról - szeretnénk alternatívát kínálni. Termékeink jelenleg 66 országban kaphatók, becsléseink szerint idén március végén 19,1 millió ember használta ezeket. Továbbra is azon dolgozunk, hogy 2025-re 100 országban tudjunk forgalmazni és addigra 40 millió felnőtt dohányos térjen át a füstmentes termékekre a cigarettáról.

Mely kontinensek, a fejlett vagy a fejlődő országok lesznek a legnagyobb "füstmentes piacok"?

Megfelelő szabályozási környezet és a civil társadalom támogatása mellett minden piacnak megvan a lehetősége arra, hogy füstmentes legyen. A jelenlegi szabályokat a hagyományos termékekre dolgozták ki, amikor a jelenlegi innovációk még nem léteztek vagy csak a fejlesztés kezdeti szakaszában voltak. Ma már azt látjuk, hogy az államok korszerűsítik az elavult törvényeiket - legutóbb például Új-Zéland és Uruguay tette meg ezt.

A törvényeket aktualizálni kell, figyelembe véve és elismerve az egyre növekvő számú tudományos bizonyítékot arra, hogy a hevített dohánytermékek és az e-cigaretták csökkentik az ártalmakat.

A döntéshozók támogatásával sok ország válhat füstmentessé a következő 10-15 évben.

Ön szerint az e-cigaretták vagy a hevített dohánytermékek utalják majd a piacot?

Úgy vélem, hogy mindenkinél más és más termék csökkentheti az ártalmakat. Éppen ezért fejlesztjük - a fogyasztói visszajelzések alapján - valamennyi füstmentes termékünket, legyen szó hevítéses technológiáról e-cigarettáról, inhalátorokról, snüsszről/nikotintasakról.

A Covid-19 megváltoztatta a vállalat hosszútávú stratégiáját? Hatott a járvány az emberek dohányzáshoz való hozzáállására?

A füstmentes jövőképünkön a járvány sem változtatott. A Philip Morris gyorsan reagált a kihívásokra, meghoztuk a szükséges védelmi intézkedéseket. Értékesítésünk volumen tavaly is nagy mértékben emelkedett és sok új felhasználót tudtunk megszólítani.

Mit tesz a Philip Morris annak érdekében, hogy a kormányok nyitottak legyenek a füstmentes technológiák iránt megváltoztassák az ezzel kapcsolatos szabályozást?

A nikotintartalmú termékek - legyen szó égetett vagy nem égetett változatról - állami szabályozása elengedhetetlen. Ennek többek között el kell riasztania az embereket attól, hogy dohányozni kezdjenek és ösztönözni kell a leszokást.

A lényeg a kockázatarányosság: a károsabb termékekre, mint például a cigaretta, szigorúbb szabályozást kell alkalmazni.

Hogy képes a cég elérni a kevésbé iskolázott és tehetős társadalmi rétegeket, amelyek tagjai esetleg nem hallottak még a füstmentes termékekről? Mekkora kihívás elérni, hogy ők is nyitottak legyenek az új technológiára?

Az teljesen nyilvánvaló, hogy a céljaink elérése érdekében a füstmentes termékeket megfizethetővé kell tennünk valamennyi piacunkon, az OECD-országokon belül és kívül is. Még csak az elején tartunk annak, hogy a termékek széles körű portfóliójával előálljunk és természetesen aktívan keressük ehhez a partnereket.