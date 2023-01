Az üzlet, amelyet csak a Porsche márka és nem a Volkswagen csoport szélesebb körben történő bevonása esetén tartanak kivitelezhetőnek, lehetővé tenné a Porsche ügyfelei számára, hogy hozzáférjenek a Google olyan alkalmazásaihoz, mint például a Google Maps és a Google Assistant, anélkül, hogy az autót Android telefonhoz kellene csatlakoztatniuk - számolt be róla a Reuters.

Lutz Meschke, a Porsche pénzügyi igazgatója egy tavaly októberi konferenciahíváson elmondta, hogy a vállalat szoros kapcsolatban áll a Google-lal és az Apple-lel, valamint a kínai Baidu, Tencent és Alibaba vállalatokkal, miután a Volkswagen Cariad egységével való együttműködése a szoftverkutatás és -fejlesztés terén megszűnt.

- írja a Manager Magazin, amely elsőként számolt be a tárgyalásokról.

A technológiai cégek a Google-től az Apple-ig és az Amazonig versenyben vannak az autógyártók műszerfalainak irányításáért, mivel a szoftverek az autók tervezésének szerves részévé válnak. Az autógyártók, köztük a General Motors, a Renault, a Nissan és a Ford a Google Automotive Services (GAS) csomagon keresztül beágyazott Google-technológiát használnak járműveikben.

Egyes autógyártók azonban óvakodnak attól, hogy a technológiai óriások korlátlan hozzáférést kapjanak a csatlakoztatott autók által generált adatokhoz, vagy hogy a műszerfali kijelzőkben kiszorítsák az autógyártók márkáit.

- mondta egy vállalat szóvivője csütörtökön.

A Porsche, amely a tavaly szeptemberi tőzsdei bevezetés után megelőzte korábbi anyavállalatát Európa legértékesebb autógyártójaként, csütörtökön korábban arról számolt be, hogy 2022-ben 3 százalékkal nőttek az eladásai.

WATCH: Porsche is talking to Google about using its apps, a @Reuters source says https://t.co/OCIjvXBkwI pic.twitter.com/5rrtYHMKvq