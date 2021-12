A világ egyik legnagyobb pénzpiaci adatszolgáltatója, a Refinitiv és a Financial Times londoni üzleti napilap pénteken ismertetett közös kimutatása szerint az év eleje óta több mint 5800 milliárd dollár értékű új M&A-tranzakcióról jött létre megállapodás a globális vállalati szektorban.

Az M&A-tranzakciók burjánzása nyomán a globális pénzügyi szolgáltatók is rekordjövedelmeket könyvelhettek el: az egyesülési és felvásárlási ügyletek lebonyolításáért a befektetési bankok - a 47 milliárd dolláros tanácsadói díjjal együtt - 157 milliárd dollár tranzakciós díjat szedtek be 2021-ben, többet, mint a hasonló kimutatások több mint két évtizeddel ezelőtti kezdete óta bármelyik évben.

A 2021-ben bejelentett legnagyobb megatranzakciók között volt a WarnerMedia és a Discovery egyesülése, amelynek nyomán hozzávetőleg 132 milliárd dollár piaci tőkeértékű tartalomszolgáltató médiakonglomerátum jön létre.



Az AT&T amerikai telekommunikációs vállalat által 2018-ban felvásárolt WarnerMedia - akkori nevén Time Warner - filmeket gyárt, televíziós csatornákat, kiadókat üzemeltet, internetes és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt. Érdekeltségei közé tartozik az HBO, a New Line Cinema, a Time Inc., a Warner Bros. Entertainment, a CNN, a Cartoon Network, a Turner Broadcasting System és a DC Comics.



A Discovery 220 országban és térségben működtet televíziós csatornákat. Ezek közé tartozik a Discovery Channel, a HGTV, a Food Network, a TLC, a Travel Channel, az Animal Planet, Európában pedig a Eurosport is.