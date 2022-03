Az ukrán nemzeti atomenergetikai vállalat, az Energoatom vezetője pénteken kora este azt adta a világ tudtára, hogy a Zaporozsjei Atomerőműnél (ZNPP) orosz tisztviselők jelentek meg azzal a céllal, hogy totálisan átvegyék az irányítást az áramtermelő üzemben - írta meg a Napi.hu több forrásra hivatkozva.

Petro Kotint azt mondta: "A mai napon civilek egy csoportja érkezett Energodarba, akik között azonosítottuk a Rosztovi Atomerőmű főmérnökét és a Balakovo Atomerőmű főmérnök-helyettesét. Még nyolc ember próbálta a saját kezébe venni a ZNPP vezetését”. Az oroszok azt közölték az erőműben lassan két hete váltás nélkül az erőművön belül ragadt, odabent dolgozó ukrán stábbal, hogy a ZNPP már a Roszatomhoz és Oroszországhoz tartozik. Kotin elmondása szerint az, ahogyan az oroszok megpróbálták megszerezni az erőmű irányítását (civilnek álcázottan érkeztek, magukat polgári-katonai közigazgatási képviselőknek nevezték, csak az ukránok felismerték őket) mindennek nevezhető, csak tisztán szakmai szándékú lépésnek nem.

Cikkünk megjelenése után 20 órával a Roszatom magyarországi sajtószolgálata, a Rosatom Central Europe Kft. a következő közleményt küldte el a szerkesztőségünkbe:

Az ukrán Zaporozsjei Atomerőművet és a Csernobili Atomerőművet változatlanul az ukrán személyzet irányítja és működteti. Az orosz szakértői csoport ehhez tanácsadói segítséget nyújt.



Műszaki konzultációk keretében a felek meghatározzák, hogy mire van elsődlegesen szükség a biztonságos működtetéshez. Az orosz szakemberek tanácsadói közreműködésével egyebek között helyreállítják a Csernobili Atomerőmű telephelyének áramellátását illetve a Zaporizsjei Atomerőmű fizikai védelmét.



Az orosz és ukrán szakemberek rendszeres találkozók keretében folytatják az együttműködést. Az ukrán atomerőművek biztonságos és megbízható működése érdekében az orosz fél szorosan együttműködik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.

A rövid közlemény azonban nem cáfolta meg az Energoatom vezetőjének állításait, és az orosz cég arra sem adott magyarázatot, hogy az ukrán erőművet üzemeltetőknek miért is volna szükségük az 1984-1995 között bekapcsolt és azóta általuk üzemeltetett hat nukleáris reaktor működtetéséhez bármiféle orosz tanácsadókra.

A NAÜ aggódik

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) honlapján e cikk megjelenésekor az a legfrissebb hír, hogy Ukrajna hivatalosan is tájékoztatta a NAÜ-t az orosz akcióról. Erről az ügynökség nevében Rafael Mariano Grossi főigazgató számolt be.

Rafael Mariano Grossi, a NAÜ vezetője Kép: Getty Images

Petro Kotin, azt írta a nemzetközi szervezet főigazgatójának címzett levelében, hogy mintegy 400 orosz katona tartózkodik állandó jelleggel a helyszínen, és az atomerőmű továbbra is az orosz katonai erők ellenőrzése alatt áll. Kotin azt is közölte, hogy az erőművel kapcsolatos minden műveleti kérdésben – beleértve a műszaki kérdéseket is – egyeztetnie kell az orosz erőkkel. Grossinak megerősítette azt is, hogy az atomerőműben dolgozó személyzet rendszeresen tudnak műszakot váltani, de hozzátette: pár napja a sugárzási helyzetet felmérő orosz szakértők is a helyszínen dolgoznak. (Ennek valószínűleg ahhoz van köze, hogy március 4-én éjjel orosz fegyveres támadás érte az erőmű néhány kiegészítő épületét.)

A NAÜ első embere, a korábban (nukleáris) fegyverzet-leszerelési tárgyalóként nevet szerzett Grossi szombaton telefonon beszélt Alekszej Lihacsevvel, a Roszatom főigazgatójával. Lihacsev - közölte a NAÜ - megerősítette, hogy a Roszatom "korlátozott számú szakértője" valóban ott van a Zaporozsjei Atomerőműben, de azt az orosz vezető tagadta, hogy az emberei át akarták volna venni az erőmű irányítását.

Ezt követően az Orosz Föderáció hivatalosan is tájékoztatta a NAÜ-t arról, hogy a ZNPP és a csernobili atomerőművek irányítása és üzemeltetése ukrán személyzettel történik.

Egy több orosz szakértőből álló csoport tanácsadói segítséget nyújt számukra. A műszaki támogatás keretében meghatározzák az erőművek kiemelt igényeit az atomerőművi blokkok biztonságos és fenntartható üzemeltetése érdekében. Így különösen orosz szakemberek konzultációs közreműködésével most zajlik a csernobili atomerőmű áramellátásának és a Zaporozsjei Atomerőmű fizikai védelmi rendszerének helyreállítása

- közölték.

Hozzátéve, hogy szoros kapcsolatot tartanak fenn a NAÜ-vel az ukrán erőművek "biztonságos működésének biztosítására irányuló intézkedések végrehajtása során". A biztosítékokkal kapcsolatban a NAÜ tegnap este azt is megerősítette, hogy sikerült megszerezni azokat az adatokat, amelyeket néhány napja nem továbbítottak számukra Európa legnagyobb atomerőművének működésével kapcsolatosan.

A nemzetközi ügynökség főigazgatója ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az Ukrajnában jelenleg fennálló helyzet egyértelműen ellentétes a NAÜ által megkövetelt, úgynevezett hét nélkülözhetetlen pillér egyikével; azzal, hogy „az üzemeltető személyzetnek képesnek kell lennie arra, hogy eleget tegyen biztonsági és védelmi feladatainak, és képesnek kell lennie arra, hogy indokolatlan nyomás nélkül hozzon döntéseket”.

