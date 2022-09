A lettországi partoknál tengeri szélerőmű-parkok fejlesztésére, kivitelezésére és közös üzemeltetésre kötött keretmegállapodást a német RWE energiaipari konszern és a Latvenego lett áramszolgáltató vállalat. A német cég közlése szerint az együttműködés célja a lett offshore szélparkok meghonosítása és elterjedésének támogatása, hogy a balti ország energiafüggetlensége tovább erősödhessen.

Lettország, amely júliusban "örökre szakított" az orosz gázzal, augusztusban jelentette be a kormány, hogy egymilliárd eurót fordít az ország szélenergia-fejlesztési programjára, melynek céljaként a jelenlegi 70 MW-os maximális teljesítményről 800 MW-ig fognak eljutni. A felskálázás fontos lépése, hogy Lettország a szomszédos Észtországgal közösen is építeni akar, amelynek a kapacitása akár 1 GW is lehet majd.

Az RWE - melyet Magyarországon leginkább a Mátrai Erőmű, illetve a Elmű-Émász korábbi tulajdonosaként ismernek - az utóbbi években a nagy bejelentésektől és fenyegetőzéseken át a valóban jelentős méretű beruházásokig és a greenwashing gyanújáig is eljutva a zöldenergia felhasználók egyik ismert cégévé rajzolta át magát Németországban.

A konszern cégei öt országban 18 tengeri szélerőműparkot üzemeltetnek, és az RWE azt a célt tűzte maga elé, hogy az évtized végére a már meglévő 3 GW-ról 8-ra növelje a világban működtetett offshore szélparkjai termelőkapacitását. Ehhez Lettországban a Latvenergo igazán jó partnernek ígérkezik, mivel az állami tulajdonú vállalat nemcsak Európa egyik legkörnyezetbarátabb áramtermelője, de a kormány által beígért megújuló energiás fejlesztések egyik meghatározó célterülete is.