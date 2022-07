A kihasználtsági tényező, amely azt méri, hogy egy légitársaság mennyire tölti ki a rendelkezésre álló helyeket. A Ryanair pedig ebben rekordot ért el: a Covid-19 járvány kezdete óta először érte el a 95 százalékot – írja a Reuters.

Az ír légitársaság, amely az utasforgalmi adatok száma alapján Európa legnagyobb légitársasága, közölte, hogy júniusban több mint 88 500 járatot üzemeltetett, miközben a kihasználtsági tényezője az egy hónappal korábbi 92 százalékáról emelkedett, amikor 15,4 millió utast szállított.

A Ryanair kihasználtsági mutatója a járvány előtti hónapban rendszeresen elérte legalább a 96 százalékot, 2019 júniusában pedig 97 százalékot. A fapados légitársaság arra számít, hogy idén nyáron 15 százalékkal több utast fog szállítani, mint a 2019-es nyári szezonban, és a 2023 márciusáig tartó évben rekordszámú, 165 millió utas vált náluk jegyet. A 2022 márciusáig tartó évben valamivel kevesebb mint 100 millió utast szállított, a koronavírus előtti rekord pedig 149 millió volt.

Megússzák a reptéri sztrájkokat, de drágulnak a Ryanair-jegyek

A Ryanair a múlt héten közölte, hogy járatainak kevesebb mint 2 százalékát érintette a légiutas-kísérők szakszervezeteinek első sztrájkhulláma Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban. Pedig emiatt folyamatosak voltak a járat törlések egész Európában, amelyek miatt kisebb káosz alakult ki a nagyobb repülőtereken. A Lufthansa volt a fő elszenvedője ennek, amely több ezer járatát törölte a sztrájkok miatt.

A Ryanair viszont magabiztos, szombaton azt közölték, hogy „minimális (ha egyáltalán bármekkora) fennakadásokra számít a spanyolországi légiutas-kísérők egy része által e hónap végére meghirdetett további 12 sztrájknap miatt.

Az ír cég viszont azt is közölte, hogy árakat emelhet, mert az elmúlt időszakban jelentősen nőttek a költségeik. Béremelésekre volt szükség, valamint az üzemanyagárak is emelkedtek, miközben a repülőtereken is drágultak a szolgáltatási díjak. Magyarországon ehhez jön még hozzá a kormány által kivetett különadó is, amelyet a cég átterhel az utasokra. Emiatt Michael O'Leary vezérigazgató emiatt adok-kapokot játszik Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel, az ír üzletember például idiótának is nevezte a magyar politikust. Közben itthon fogyasztóvédelmi eljárások is indultak a légitársaság ellen.