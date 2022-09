Sajnálom, hogy nem tudok jó hírekről beszámolni – mondta újságíróknak Michael O'Leary, az ír fapados légitársaság, a Ryanair vezetője. A korábbi tervek szerint a vállalat új gépeket telepített volna Budapestre és tíz új járatot jelentett volna be, de ezeket törölte a magyar kormány “idióta” döntése miatt, amivel különadót vetett ki a légitársaságok úgynevezett extraprofitjára

A légitársaság szerint a kormány döntése eleve alaptalan, lévén a Ryanair, ahogy legfőbb riválisai, a Wizz Air is, második éve veszteséges. A cég egyúttal jogi útra tereli a Gazdasági Versenyhivatal bírságát, amit a légitársaságra kirótt. O'Leary szerint nem látja annak esélyét, hogy magyar jogi fórumon érvényt tud szerezni az igazának, ezért már most kész arra, hogy az Európai Unió bírósági fórumaihoz forduljon.

O'Leary ott garantáltnak érzi a győzelmet, lévén az uniós jog alapján szabadon határozhatják meg az áraikat. Mint kérdésünkre elmondta, amennyiben erre sor kerül, egy kétéves procedúrára kell felkészülni, és ha a kormány nem szünteti meg a különadót, addig számolniuk is kell az emelt árakkal az utasoknak.

Ezt most a Ryanair kommunikálja, de O'Leary elmondása szerint ez minden légitársaságra igaz, így a Wizz Air és a többi légitársaság árszínvonala is emelkedni fog, ezt pedig kivétel nélkül az utasok fogják megfizetni.

Nem vonulnak ki Budapestről, de módosítanak



A cég ugyan nem zárja be a budapesti bázisát, de a terveit módosítja. Eddig 4,5 millió utast szállítottak, amit 5 millióra akartak volna a járatbővítéssel emelni, a profitadó miatt azonban ez a szám csökkenni fog 4 millióra. Azokat a kapacitásokat, amiket a magyar piacra szántak volna, átcsoportosítják a környező országokba, például Ausztriába és Horvátországba.

A cég a következő útvonalakon ritkítja járatait:

Amman

Bristol

Prága

Pisa

Szófia

Varsó

Ezeket a célállomásokat pedig törli:

Bordeaux

Bournemouth

Köln



Krakkó

Kaunas

Lappeenranta



Riga

Torinó

Recesszió lesz, de kit érdekel?

Kérdésünkre O'Leary elmondta, borúsak a gazdasági kilátások, két-három évig recesszió lehet Európában. Ez a Ryanair számára azonban nem probléma, lévén 63-64 dolláros hordónkénti áron tudta bebiztosítani az üzemanyag-ellátását 2023-ig, és az az utáni időszakra is jól áll a kerete lefedezésével valamivel több mint 90 dolláron, miközben például a Wizz 120 dolláros megállapodáson biztosítja flottája működését.

A Ryanair a gazdasági közeg romlása ellenére azzal számol, hogy lényegében minden piacán növekedni fog, ebben eklatáns kivétel Magyarország, ahol a bővülésnek az egyetlen, de nagyon határozott akadálya a kormányzat által életbe léptetett különadó. O'Leary szerint ennek legfeljebb az olcsón utazni vágyó magyar családok lesznek kárvallottjai, a Ryanair a maga részéről könnyen át tudja szervezni a flottája működését, és olyan repterekre utazik majd gyakrabban, ahol nem követelnek tőle indokolatlan felárat.

Az ír fapados szállítja a legtöbb magyar utast



O'Leary szerint a Ryanair így is Magyarország legnagyobb légitársasága, akkor is, ha drágábban tudják igénybe venni szolgáltatásait a hazai utasok. Mindezt úgy tudja biztosítani, hogy ugyan veszteséges a vállalat, de a Wizz Air vesztesége nagyobb, miközben nagyjából a Ryanair utasszámának a harmadát szállítja. Mellesleg O'Leary szerint ő jobban is néz ki, mint a Wizz vezetője, Váradi József, ez is szerepet játszik a vállalat sikerében, akkor is ha Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint a kelleténél többet iszik - tette hozzá viccesen az üzletember.

Rákérdeztünk arra is, hogy miért érzi fontosnak, hogy ekkora felhajtást csináljon a különadó miatt, elvégre a repülőjegyek árai változnak, lehet, hogy fel se tűnt volna senkinek az, ha a cég áthárítja a többletköltséget. Erre O'Leary válasza az volt, hogy ha nem tájékoztatják a nyilvánosságot, akkor legközelebb a duplájára, triplájára vagy tetszőleges szintre emelheti az adószintet a magyar kormány, aminek a végén az utazók fognak fizetni.

Ha eltörlik a különadót, annyival olcsóbb lesz a repjegy



A sajtóbeszélgetésen többször megerősítette: a kormányon múlik minden, ha eltörlik az extraprofitadót, akkor az a hazai repjegyárakból is eltűnik, és megint olcsóbban lehet a társaság gépein repülni.

Ha idióta rangsort kellene felállítani, O'Leary részéről már felférne az Orbán-kormány a dobogóra. A prímet továbbra is Boris Johnson bukott brexit-miniszterelnök viszi, amihez a holland kormány felzárkózott az újonnan bevezetett környezetvédelmi tetemes felárral, de az extrapofit megadóztatásával Magyarország szoros harmadik a cégvezető szerint.