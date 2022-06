A Ryanair 355 millió eurós veszteségről számolt be az elmúlt 12 hónapra, a Wizz Air, amelyik a második legnagyobb légitársaság Magyarországon a Ryanair után, majdnem 650 millióról. Csak ez a két légitársaság összehozott egymilliárd eurós veszteséget az utolsó 12 hónapban.

Más kormányok eurómilliárdos támogatásokat kínáltak fel a nemzeti légitársaságaik számára, hogy túléljék a Covid-időszakot, most pedig kivetnek ugyan a váratlan nyereségre adót, de ott, ahol az keletkezik: az olaj- és gáztársaságokra - nyilatkozta Michael O'Leary a hvg.hu-nak.

A Ryanair a júliusra vagy későbbre megvásárolt jegyek vásárlóinak levelet küldött arról, hogy ha utaznának, akkor meg kell fizetniük a 10-15 euró plusz terhet, mert a légitársaságnak nincs "semmilyen extraprofitja", hogy azt megfizesse. Júliustól pedig beépítik az adóterhet a díjakba. (Az adó utasokra terhelése miatt a kormány eljárást kezdeményezett a fővárosi kormányhivatalnál, amely azonnali fogyasztóvédelmi eljárást indított a Ryanairrel szemben. Jogszabály azonban nem tiltja, hogy egy cég továbbterhelje az adókat. A Ryanair után az EasyJet és a Wizz Air is bejelentette, hogy beépítik a jegyárakba a magyar különadót - a szerk.)

A jegyenként fizetendő új adó miatt a Ryanair a magyarországi légi forgalom és turizmus visszaesését vetíti előre.

"A Ryanair a legnagyobb légitársaság Magyarországon, ha mi bejelentjük, hogy kevesebb járatot indítunk, annak észrevehető hatása lesz, képtelenség, hogy úgy is meglegyen az annyira várt növekedés. Magyarországon rekordszintű volt a légi forgalom növekedése a Covid előtt, ami jórészt a Ryanairnek és a Wizz Airnek volt köszönhető, hiszen az országnak nincs nemzeti légitársasága a Malév csődje óta. Mégis ki fogja ezeket a járatokat üzemeltetni? Másik 26 uniós országban is jelen vagyunk, ahol nem jutott eszébe a kormánynak, hogy a légi utasokra extraprofitadót vessen ki. Az emberek máshova is el tudnak utazni Magyarország helyett – ezért gondolom, hogy ez az adó káros lesz nem csak a légi forgalom, de a turizmus és a foglalkoztatás számára is" - mondta a Ryanair vezérigazgatója.

Több az utas, több a költség

Ez az év nagyon erős növekedést hozhat Európa-szerte a légi forgalomban. A Ryanair 2019-ben 120 millió utast szállított, ez a szám a Covid első évében 27,5 millióra zuhant, tavaly pedig 97,1 milliót tett ki. Most arra számítunk, hogy 150 millióra nőhet az utasszám a következő üzleti évben. De abban messze nem vagyok biztos, hogy már nyereséget is tudunk termelni, mivel a háború miatt jelentősen nőtt az olajár: a korábbi 60 dollár helyett most 120 dollár hordónként. Szóval mi nem számítunk profitra - tette hozza Michael O'Leary.

A Ryanair várhatóan kevesebb időpontban fog járatokat indítani: van, ahol a heti sűrűség csökken, van, ahol a napon belüli járatok száma. "Mert azt minden elismert közgazdász megmondaná, hogy ha adót emelnek, akkor visszaesik a jövedelem, hiszen ki akarna ide jönni, amikor mehet mondjuk Csehországba is, Szlovákiába, Görögországba vagy Portugáliába is, ahol nem kell ezt az extradíjat kifizetni" - tette hozzá az üzletember.