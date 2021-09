Michael O'Leary a Financial Times című londoni üzleti napilap hétfői kiadásában megjelent nyilatkozatában felfedte, hogy ő is többször megpróbálkozott a Wizz Air felvásárlásával, de már letett erről a szándékáról.

Az easyJet - a legnagyobb brit olcsójegyes légitársaság - a múlt héten hivatalosan bejelentette, hogy nem sokkal korábban előzetes felvásárlási célú megkeresést kapott.

A Londoni Értéktőzsdén (LSE) közzétett tájékoztatásból nem derült ki, hogy melyik cég kereste meg az easyJet vezetését, de számos brit médiatársaság és lap - köztük a BBC és a Financial Times - az ügyet közelről ismerő illetékesekre hivatkozva olyan értesülést közölt, hogy a Wizz Air kereshette meg az easyJetet az átvételi ajánlattal.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Durván megdrágulhat az utazás a Ryanair főnöke szerint

Az easJet közölte, hogy a cégvezetés egyhangúlag visszautasította "az alacsony árfolyamprémiumot tartalmazó, nagyon feltételes jellegű, teljes egészészében részvénycserés" tranzakcióra vonatkozó megkeresést.

A brit légitársaság közlése szerint a vevőjelölt azóta jelezte, hogy immár nem érdeklődik az ügylet iránt.

Az írországi központú, Magyarországon is aktív Ryanair vezérigazgatója azonban a hétfői Financial Times-interjúban az MTI szemléje szerint kijelentette: az easyJet és a Wizz Air vagy "összeolvad", vagy szükségszerűen más cégek "szerzik meg" a két céget.

Michael O'Leary szerint több nagy nemzeti légitársasági csoport, köztük a British Airwayst birtokló IAG, a Lufthansa vagy az Air France is megpróbálkozhat rivális cégek - akár diszkont vagy kisebb útvonalhálózatot működtető légitársaságok - felvásárlásával.

A repülési ágazatban konszolidációra van szükség és ez meg is fog történni. Ez elkerülhetetlen, különösen a koronavírus-járvány utáni ilábalás időszakában - mondta a Financial Timesnak a Ryanair vezetője.

Hozzátette: a légitársaságoknak a puszta fennmaradás érdekében hatalmas méreteket kell ölteniük, és a szétaprózódott európai piac hosszú távon fenntarthatatlan lesz.

A Financial Times kommentárja szerint az easyJettel az "ambiciózus" Wizz Air rögtön komoly jelenlétre tehetne szert Nyugat-Európában, ahol a cég - amely az elmúlt 15 évben hazai piacán, Kelet-Európában növekedett - lassú ütemben terjeszkedik.

A Ryanairhez hasonlóan azonban a Wizz Air is "félelmetesen erős" működési modellt épített ki azzal, hogy nagyon alacsonyan tartja működési költségeit. Ha a cég egyesül az easyJettel, az ügylet magasabb költségeket eredményezne, és drágább repülőterek használatával is járna - áll a Financial Times hétfői értékelésében.

Michael O'Leary a londoni üzleti napilapnak nyilatkozva szintén utalt erre, kijelentve: a kérdés az, hogy a Wizz Air javítaná-e az easyJet költségszerkezetét, "vagy az easyJet költségei rombolnák-e le a Wizz Air költségbázisát".

A Ryanair vezérigazgatója kijelentette: jelenleg nem érdeklődik egyesülési vagy felvásárlási ügyletek iránt, mivel tart attól, hogy egy ilyen tranzakció felforgatná a vállalat hatékony üzleti modelljét.

O'Leary felfedte ugyanakkor: többször is kísérletet tett a Wizz Air megvásárlására a cég mögött álló amerikai befektetőtől még azelőtt, hogy a Wizz Air részvényeinek forgalmazása 2015-ben megkezdődött a Londoni Értéktőzsdén.

Elmondta: "háromszor vagy négyszer" próbálkozott a Wizz Air átvételével, de egyszer sem sikerült megállapodásra jutni az árról.

A Ryanair vezetője közölte azt is, hogy most már nem érdeklődik az ügylet iránt, tekintettel arra, hogy a Wizz Air piaci tőkeértéke immár 5,5 milliárd font (2300 milliárd forint) környékén jár.