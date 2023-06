Június végére Belgium, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság felhasználói is élhetnek a Samsung javítóprogramja kínált lehetőséggel, miután a gyártó az amerikai bevezetés után múlt hónapban Dél-Koreára terjesztette ki a programot. A Hwsw.hu beszámolt arról a tavalyi amerikai induláskor, hogy jelenleg is érvényben van pár korlátozás, mivel a program jelenleg az S-sorozatú zászlósmodellek három korábbi generációját, a Galaxy S20-at, S21-et és S22-t érinti, ezeken a készülékeken a kijelző, a hátlap és a töltőcsatlakozók az otthon cserélhető komponensek.

A telefon szétszedéséhez szükséges szerszámkészletet 30 euróra árazta a cég, aminek az értékesítését a hivatalos forgalmazókon keresztül juttatja el a felhasználókhoz, ahogy a javítás lépésein végig vezető útmutatókat is mellékeli.

Egy Galaxy S20 új töltőportja 50 euróba kerül, a hátlap nagyjából ugyanennyi, míg a kijelző 200 eurós áron lesz kapható. A magasabb kategóriás modellek alkatrészei drágábbak, így például egy S22 Ultra képernyője 310 eurós címkét kap.

Az Apple is tett lépéseket

Szintén nyolc európai országban az Apple is lehetővé tette, hogy egyes iPhone-típusok és Macintoshok bizonyos javítási műveleteit otthonról is elvégezhessék azok tulajdonosai az Apple Self Service Repair program segítségével. Erre már korábban lehetőség volt az Egyesült Államokban, tavaly decembertől pedig az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban és Spanyolországban is elérhető a program – számolt be a Haszon.hu.

Otthon cserélhető lett például egyes okostelefon-modellek kijelzője, akkumulátora és kameramodulja. Ehhez az Apple Self Service Repair szolgáltatása nyújt segítséget. Az alkatrészek mellett a munkához szükséges szerszámok is megvásárolhatók a cégtől, illetve azokat bérelni is lehet tőlük.