Újra üzemel a schwechati finomító

Az OMV schwechati finomítójában júniusban történt incidens után a finomító most ismét teljes kapacitással működik - jelentette be pénteken a honlapján az osztrák olajipari konszern. az OMV a szükséges ideig továbbra is üzemben tartja a javítások ideje alatt a Schwechat finomító kieső termelési kapacitásának a pótlására hivatott alternatív ellátórendszert. Ennek köszönhetően a piacok megbízhatóan elláthatók maradnak, illetve a készletek gyorsabban feltölthetők lesznek.