A holland reklámkódex-bizottság (RCC) úgy ítélte meg, hogy a Royal Dutch Shell Plc reklámkampánya, melyben azt ígéri, hogy az ügyfelek ellensúlyozhatják az üzemanyag vásárlásukból eredő szén-dioxid-kibocsátást, félrevezető - írta meg a Bloomberg.

A Shell azt ajánlja fel az ügyfeleinek, hogy ha kicsivel többet fizetnek a benzinért, a gázolajért, akkor a felárból az olajcég fákat ültet - akár annyit is, amennyi a kipufogógázokkal a légkörbe jutó károsanyag semlegesítéséhez is elegendő. Ezt panaszolta be még áprilisban az amszterdami egyetem (Vrije Universiteit Amsterdam, VU) jogászhallgatókból álló csoportja az RCC-nél - annál a szervezetnél, melynek a fő feladata, hogy értékelje: egy hirdetés megfelel-e a holland hirdetési előírásoknak és szabályoknak.

A vizsgálat arra terjedt ki, hogy a Shell megalapozottan ígérte-e, hogy a hollandok teljes mértékben kompenzálni tudják a tankolásuk karbonlábnyomát azzal, hogy literenként 1 eurócenttel többet fizetnek. A kereset benyújtásakor a VU-s csoport egyik hallgatója, Lisa van Langen azt nyilatkozta, hogy az olajcég ígérete több ponton bizonytalan és értékelhetetlen.

Az RCC egyetértett a panaszosokkal, és arra a következtetésre jutott, hogy a Shell állításait nehéz volna tényszerűen alátámasztani. A Bizottság állítása szerint az egész ügyben az a legbiztosabb pont, hogy a szén-dioxid káros hatással van az éghajlatra. Az azonban már korántsem ilyen egyértelmű, hogy az olaj- és gázipari óriásvállalat garantálni tudná, hogy e szennyezést az erdővédelemre és a faültetésekre fordított összegekkel kompenzálni tudja. Hiszen az sem állítható biztosan, hogy az így telepített fák mennyi káros anyagot, mennyi időre volnának képesek kivonni a légkörből.

Ennél erősebb az RCC-nek az az állítása, hogy bár a Shell abszolút környezetvédelmi állítást tett, ezek ellenőrizhetősége és független forrásokkal, vizsgálatokkal alátámasztása hiányzik a projekt mögül. Ezért a Bizottság a Shell kampányát félrevezetőnek nevezte, és a cégnek le kell állítania a reklámozást. Az ítélet ellen két hétig lehet fellebbezni.

A Bloombergnek nyilatkozó Shell szóvivő az ítélet után is azt mondta, hogy a Drive CO2 Neutral programjuk - melynek kampányszövegét a Linkedin-en Kapitány István, az olajcég globális alelnöke pubikálta - egy tényleges és fontos kezdeményezés, "amely lehetőséget ad a fogyasztóknak, hogy ellensúlyozzák a megvásárolt üzemanyaghoz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást.”A szóvivő szerint a reklám állításai kutatások támasztják alá, de hozzátette: a Shell áttanulmányozza az RCC ítéletét, és "mérlegeli a kommunikációban szükséges változtatásokat”.

A Shell "környezetvédős" reklámkampányai közül azonban nem most először derül ki, hogy az üzenet és a valóság közötti távolság nem hidalható át manipuláció nélkül. 2007-ben például ugyancsak az olajvállalat szén-dioxid kezelésével, illetve a kén-kibocsátással kapcsolatosan készített reklámkampányáról derült ki, hogy az nem fér bele a szakmai etika által elvárt keretrendszerbe.

Londonban pedig most tartott tüntetést az Extinction Rebellion - több aktivista meglehetősen nagy feltűnést keltve demonstrált a Tudományos Múzeumnál - éppen a Shell ellen, mivel az olajcég az üvegházhatású gázokról szóló tárlat szponzora.

A természettel ki számol? A híreket, melyek arról számolnak be, hogy civilek, civilszervezetek (aka. Dávidok) eredményesen citálták bíróság elé klímavédelmi témákban a világ nagy energetikai cégeit vagy akár a saját kormányukat (aka. Góliátok), még szokni kell, annyira hihetetlennek tűnnek elsőre. Pedig az is tény, hogy az érintett cégek - mivel a "zöldség" márkaérték növelő lett - próbálnak e téren a korábbiaknál körültekintőbben működni, beruházni, tervezni. Végeredményben a Mol őrségi meghátrálása is ennek bizonyítéka. Akkor is, ha a magyar olajipari vállalat politikai támogatással is megtámogatva, hónapokig azt sulykolta, hogy minden rendben van, és "egyetlen fát sem fognak kivágni", végül feladták a földgázkitermeléssel kapcsolatos elképzeléseiket. Ehhez nagy "segítséget" nyújtottak számukra a helyi civilek, a Greenpeace, a Magyar Természetvédő Szövetség és további, több mint száz szervezet, melyek nem csak demonstrálták a nemtetszésüket, de az olajipari tervek annulálása érdekében végül bírósághoz is fordultak. Augusztus közepén a Mol beadta a derekát, és visszalépett a projektindítástól.

Nálunk hat forint a megváltás

Az aktuálisan, Hollandiában elmeszelt Shell-kampány egyébként Magyarországon is fut, a május óta elérhető "szolgáltatás" leírása a cég honlapján most is elérhető. E szerint annak feltételei a következők:

"Karbonsemlegítési Szolgáltatás:

Az ajánlat a Shell Hungary zRrt. ajánlata, 2021. május 4-től visszavonásig érvényes, legalább 1 liter Shell üzemanyag vásárlása esetén. A Karbonsemlegesítési Szolgáltatás díja literenként 6 Ft, mely tartalmazza az áfát. A Karbonsemlegesítési Szolgáltatást vásárló ügyfelek számára a megvásárolt Shell üzemanyag elégetéséből származó karbonkibocsátás ellensúlyozását vállalja a Shell.

A Shell üzemanyagok CO2-életciklus-kibocsátásának és / vagy egy literjére vonatkozó természetalapú karbonkrediteknek a kiszámításához használt módszertan és számítások olyan kibocsátás tényezőkre épülnek, melyek forrásául belső tanulmányok, külső tanácsadók és más harmadik felek, nyilvános szakirodalom, valamint nemzeti és nemzetközi irányelvek, szabványok és termékleírások szolgáltak, és amelyek időről időre változhatnak.

A Karbonsemlegesítési Szolgáltatás csak az azzal egyidejűleg megvásárolt, a Shell Hungary zRt. által értékesített üzemanyag(ok)ra vonatkozik, a jármű tartályában már jelen lévő egyéb üzemanyagra nem. A vásárló utazásából eredő bármely más (például a jármű energia-termelése vagy a jármű gyártásához szükséges anyagokkal kapcsolatos) karbonkibocsátást nem ellensúlyozza a biztosított Karbonsemlegesítési Szolgáltatás.

A Shell az erdők védelmét, illetve az erdőirtás elkerülését célzó karbonsemlegesítési projektekbe fektet be. Ezek a projektek többek között a következő területekre terjednek ki: Katingan Project, Indonézia és Cordillera Azul, Peru. A Shell dönthet úgy is, hogy korlátozott erdősítési projektekbe fektet be, azok elérhetősége és alkalmassága függvényében.

A Shell a karbonkrediteket megvásárolja és azokat kivonja az ügyfelek vásárlásától számított 14 hónapon belül. A megvásárolt ellentételezéseket a Shell felhasználhatja annak kiszámításához, hogy a Shell-csoport nettó zéró kibocsátási törekvései tekintetében az adott évben milyen előrelépést ért el.

A jelen ajánlat csak Magyarországon vásárolt Shell üzemanyagra vonatkozik. A Shell fenntartja a jogát a Promóció szüneteltetésére, visszavonására vagy bármikor történő megváltoztatására."

Kép: shell.hu

[Az ügyben megkerestük a Shell Magyarország kommunikációs ügynökségét, hogy megtudjuk, milyen hatással van a holland testület döntése a magyarországi kampányra. Amennyiben a kérdéseinkre érkezik válasz a cikket frissíteni fogjuk.]

Van újabb magyar szál is

A Shellre azonban nem csak a reklámok valóságtartalmának megkérdőjelezése miatt jár rá a rúd mostanában. Május végén civilek fektették ki a céget a hágai bíróságon azzal a váddal, hogy miközben a Shell Hollandiában a legnagyobb környezetszennyezők közé tartozik, és annak ellenére, hogy a vállalat az 1960-as évek óta tudja, hogy az olaj és a gáz használata káros az éghajlatra, jelenleg is csak az összberuházásai elenyésző részét fordítja fenntartható energiára.

A perre menő civil és környezetvédelmi szervezetek szerint márpedig az a Shell felelőssége, hogy ne károsítsa se a társadalmat, se az éghajlatot.

A bíróság az ítéletében kimondta, hogy az olajipari óriásnak 2030-ig 45 százalékkal csökkentenie kell a szén-dioxid-kibocsátását. A méret és az “össztömeg” is tetemes: a Shell jelenleg évente kilenc Hollandiányi károsanyag természetbe kerüléséért felelős, a bírósági ítélet végrehajtása pedig azt jelenti, hogy e mennyiség mintegy felét (45 százalékát) kell tudni lefaragni és környezettudatosan kezelni.

Az olajmamut előtt álló e feladat is óriási, a megoldókulcs kidolgozásának azonban szintén van már magyar vonatkozása. A bírósági ítéletet követően a Royal Duch Shell leigazolta a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezető közgazdászát, Varról Lászlót. A korábban a Mol, majd a - még Kaderják Péter vezette - Energiahivatal kötelékében dolgozó magyar szakember most, egy évtized után váltott az IEA-ról, és abba a Shell Scenarios csapatba igazolt, ahol hosszú távú előrejelzéseket készítenek - többek között klímapolitikai és energetikai témákban.