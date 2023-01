Még semmi nem dőlt el, de Siófok jelenleg előz mindenkit a Tesla szavazásán. Ez azt is jelenti, hogy itt épülhet a Tesla következő supercharger töltője.

A Tesla több szempontot is figyelembe vesz a telepítéskor: elsősorban az autóhasználati szokásokat, a tulajdonosok útvonalait, azonban most már fejet hajtanak a közkívánat előtt is. Háromhavonta lehet megtámogatni a kedvenc településeinket, sőt új helyszíneket is lehet javasolni. A szavazáshoz természetesen nem kell Teslát birtokolni, csupán egy Tesla-fiókra van szükség.

A friss szavazáson jelenleg Siófok vezet az ománi Maszkat és a floridai Key West előtt.

Aki szeretné befolyásolni Elon Muskot a végső döntésében, az itt adhatja le a szavazatát. A balatoni város mellett ott van még a lista elején Kecskemét, Szombathely és Békéscsaba is.

Supercharger, a Tesla gyorstöltő technológiája A hálózat még 2012. szeptember 24-én indult el, tavaly decemberben már több mint 40 ezer töltő üzemelt nagyjából 4500 állomáson. Észak-Amerikában 1772, az ázsiai/csendes-óceáni térségben 1801, Európában pedig 897 állomást építettek ki. Magyarországon eddig nyolc épült ki 82 töltőoszloppal.

Az autóipari óriás októberben indított szavazásán Pécs volt az egyik befutó, a cég honlapja szerint itt létesülhet a kilencedik magyarországi állomás. A töltőpont átadását 2024 második negyedévére ígérik, a pontos helyszín egyelőre nem ismert. A töltőpont átadását 2024 második negyedévére ígérik, a pontos helyszín egyelőre nem ismert.

???????? Bolzano, Italy

???????? Dresden, Germany

???????? Rostock, Germany

???????? Pecs, Hungary

???????? Garmisch-Partenkirchen, Germany — Tesla Charging (@TeslaCharging) December 23, 2022

Magyarország még versenyben

A Világgazdaság emlékeztet rá, hogy néhány éve Magyarország is rajta volt azon a listán, amely alapján Elon Musk cége a soron következő gyárépítését mérlegelte. Akkor végül Németország lett a befutó, de a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) világossá tette, hogy a magyar Tesla-misszó nincs lezárva. Ésik Róbert akkori vezérigazgató arról beszélt, hogy a cégnek a német gyárépítés mellett lesz még beruházási döntése Európára vonatkozóan.

„A magyar gazdaságnak, amelyben a járműipar nagy súlyt képvisel, az az érdeke, hogy jövőtálló befektetések érkezzenek. A Tesla ilyen, de rajta kívül más, az elektromobilitásban, illetve az akkumulátorgyártásban meghatározó vállalatok is Európát választották. Ha ezeknek a fejlesztéseknek a konkrét helyszíneit vizsgáljuk, az látszik, hogy Magyarország az élvonalban szerepel” – fogalmazott.

Kevesek kiváltásága

Habár folymatos a töltőhálózat fejlesztése, talán nem túlzó az az állítás, hogy az elektromos autózás igencsak kevesek kiváltsága még Európában, legfeljebb néhány jóléti állam ez alól a kivétel. És persze nincs ez másként a Tesla szülőhazájában, az Egyesült Államokban sem.

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a Tesla a legdominánsabb elektromos autó-értékesítő az USA-ban. Fontos azonban arra is rámutatni, hogy bár az elektromos járművek iránti kereslet folyamatosan nő, még mindig kevesebb mint 5 százalékát teszik ki az összes új autó eladásának.

Épp a töltőinfrastruktúra hiánya az, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az elektromos járművek nehezen illeszkednek be az amerikaiak mindennapi életébe – írtuk meg nemrég. Az Egyesült Államok méretét tekintve igazán nehéz lenne olyan hatékony EV-töltő infrastruktúrát kiépíteni, amely több millió autót tudna feltölteni, és amely a legtöbb polgár számára rövid távolságban lenne. Jelenleg egy átlagos amerikai 31 percre lakik a legközelebbi Tesla-töltőtől.

Kondor Balázs, aki fiatal magyarként kutatja az elektromos autók jövőjét Amerikában, felhívta a figyelmet: ahhoz, hogy azt a 4 perces átlagos távolságot elérjük ami egy hétköznapi amerikai és egy benzinkút között van, több mint 30 ezer Tesla-töltőt kellene építeni. Tekintve, hogy eddig csupán pár ezer ilyen töltőállomás van az USA-ban, és hogy egy töltőállomás megépítéséhez körülbelül 200-300 ezer dollárra van szükség, magától értetődővé válik, hogy több ezer ilyen töltőállomás megépítése az országban igazán irreális cél a következő évtizedre.