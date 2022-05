Túllépett egy bűvös határt a Spar, globális árbevétele ugyanis a szupermarket-hálózat története során először lépte át a 40 milliárd eurót. A múlt évben 41,2 milliárd eurót ért világszinten a lánc, ami az ey évvel korábbihoz képest 3,3 százalékos bővülés.

A Spar, a világ legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi partneri láncaként jelenleg 13 623 üzletet üzemeltet világszerte 48 piacon - írja a European Supermarket Magazine. Kétéves alapon, 2019-hez képest a vállalatcsoport globális árbevétele 10,7 százalékkal nőtt éves átlagos árfolyamon számolva.

A szupermarket hálózat 2017 és 2021 között 5,1 százalékos összetett éves növekedési ütemről és világszerte több mint 840 új üzlet nyitásáról számolt be.

Európában a Spar 27 ország 12 011 üzletében több mint 33 milliárd eurós kiskereskedelmi forgalmat ért el.

Európán kívül a Spar Kína 1,38 milliárd eurós kiskereskedelmi forgalmat bonyolított le, 330 üzletet üzemeltetve összesen 720 ezer négyzetméter kiskereskedelmi felületen, míg Dél-Afrikában 2021-ben 5,3 milliárd euró volt a forgalom, ami 1,4 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Komoly terjeszkedést jelentettek be

A Spar idei kongresszusán – ahol az eredményeket is ismertette a holland eredetű, Adriaan van Well által 1932-ben a független kiskereskedők egyesítésével alapított márka - bejelentették, hogy idén először Dél-Amerikában is elindítják a márkát, miután partnerségi megállapodást írt alá a paraguayi Los Jardines-szel.

A Spar emellett azt tervezi, hogy 2022 közepén Lettországba, amely a 18. uniós ország, ahol a márka jelen van. A vállalat Közép-Ázsiában is meg kívánja honosítani a márkát, a 2022 második felére tervezett kazahsztáni indulással.