A Squid 2022 Teaching Challenge egy az ismert hírapplikáció által meghirdetett verseny, amelynek célja, hogy támogassa az angoltanárokat azon az úton, hogy autentikus, valódi angol nyelvű híreket használhassanak fel az angol nyelv tanításához. A versenyt a negyedik Nemzetközi Oktatási Nap alkalmából rendezték meg, amelyre egy olyan óravázlatot kellett írniuk, amelyben a Squid applikáció tanítási segédanyagként szerepel.

"Ez a verseny a Squid legújabb kezdeményezése a tanárok inspirálása terén, hogy érdekes híreket használjanak a tanításban, és segítse a tanárok fejlődését" - mondta Johan Othelius, a hírapplikáció alapítója és vezérigazgatója.

A verseny győztese, Inna Milošević ukrán származású, jelenleg Szerbiában élő angoltanár, aki több mint 15 éves nemzetközi nyelvoktatási tapasztalattal rendelkezik. Győztes pályázata a The Guardian "Digital Detox: Going cold turkey with no wifi in the Lake District" című cikkére épült.

"Már nagyon régóta kerestem ezt a fajta lehetőséget, és most már beágyazhatom ezeket az anyagokat anélkül, hogy hosszú időt töltenék az internetes források átvizsgálásával. Másodszor, ez a fajta kihívás igazán csodálatos lehetőséget ad a tanároknak, hogy megmutassák magukat, és kreatív ötletekkel álljanak elő mind az online foglalkozások, mind az offline órák során" – mondta a győztes.

A pályázat győzteseként 1000 eurós díjat is szerzett, amelyet tervei szerint a DELTA-tanfolyam finanszírozására fordítja majd, amely a Cambridge Assessment English által szervezett, az angol nyelvtanítást más nyelveken beszélők számára szervezett tanfolyam.

A Squid Learning English egy oktatási program, amely az angol nyelvet tanulóknak és tanároknak világszerte ingyenes, a legfrissebb hírekre épülő önképző és tananyagokat biztosít. A program által biztosított fő források a Squid hírgyűjtő alkalmazásban található Learning English nevű külön funkció, amely interaktív és felhasználóbarát, naprakész történeteken alapuló önképző eszköz.

A Squid App egy mobilalkalmazás, amelyet a stockholmi székhelyű Njuice AB médiavállalat fejlesztett ki. Ez egy gyorsan növekvő hírfelfedező eszköz, amely az európai Y-generációs korosztályt célozza meg. A vállalat hónapról hónapra kétszámjegyű százalékkal növeli felhasználói bázisát. Az app több mint 50 országban ingyenesen elérhető Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában. Most már a Napi.hu híreit is követheti az alkalmazásban.