A Stripe fintech cég közölte, hogy tovább bővíti fizetési szolgáltatásait a svéd Klarna termékének integrálásával – írja a CNBC.

A fizetési szolgáltató elsősorban kereskedőknek biztosít megoldásokat, ezt bővíti most a Klarna által nyújtott, egyre népszerű késleltetett fizetés (buy now pay later – BNPL) lehetőségével. A Klarna azt várja, hogy az gyüttműködéssel sokkal könnyebben elér egy szélesebb ügyfélkört.

A 2005-ben alapított Klarna egyre népszerűbbé vált, miután látványosan felpörgött a BNPL, aminek keretében adott időre elporlasztható kamatmentesen a vásárlások ellenértéke. A Stripe szerint a kezdeti időszakban a Klarna érkezésével a kerekedő partnerinek átlag 27 százalékkal megnőtt a forgalma, a rendelések átlag értéke 41 százalékkal nőtt.

A Stripe és a Klarna, amelyek a mezőnyük élszereplői 95, illetve 46 milliárd dolláros piaci értékkel, ezzel a megállapodással alaposan felrázhatják a BNPL piacot. Olyan piaci riválisokkal küzdenek a vásárlókért mint a Square és a Paypal. A Square nem rég az ausztrál Afterpay-t akvirálta 29 milliárd dollárért, a PayPal-nek már van ilyen szolgáltatása, most épp megveszi a Paidy japán vállalatot 2,7 milliárdért.

A piaci szegmens a szabályozók figyelmét is felkeltette. Mint azt a CNBC cikke kiemeli, Nagy-Britanniában attól tartanak, hogy a könnyű és olcsó fizetési lehetőség túlköltekezésre és eladósodásra sarkallhatja a vevőket. Ennek megfelelően elkezdtek a szabályozási kereteken gondolkodni a fogyasztók védelme érdekében.