A norvég vízierőműves energiatermelésre profilozott Statkraft gondolt egy merészet, és vett magának Németországban egy nagyobb, Franciaországban pedig egy kisebb szélerőműves csomagot. A norvég állam tulajdonában lévő cégtől azonban ez valójában nem is igazán meglepő, mivel a Statkraft Group az északi ország legnagyobb megújuló energiás termelője - írta meg a Renewables Now.

Az sem számít drámai fejleménynek, hogy a friss vétel nagyobb, mint amennyi szeles termelőkapacitás összesen Magyarországon dolgozik. 2010 óta, amikor az utolsó, még engedélyt kapott szélturbinát is a hálózatra kapcsolták, a energiamixben a magyar "szélenergiás arzenál" mindössze 329 MW - a norvégok meg egyben megvettek most 346 MW termelőkapacitást. A Statkraft bevásárlása inkább azért érdekes, mert a norvég cég a brémai székhelyű Breeze Three Energy portfólióját vásárolta meg - vagyis a német zöldenergia mixbe vásárolta be magát.

A vétel összesen 44 szélerőműre szól: Németországban a 311 MW teljesítményre és évente átlagosan 463 GWh áramtermelésre képes 39 szélerőművet, Franciaországban pedig a 35 MW-ra és évi 60 GWh-ra képes négy erőművet vásároltak meg. A 187 német és a 16 francia földön álló szélturbina életkora 13 és 22 év között van, de a Statkraft jó részükre az üzemidő hosszabbítását, illetve korszerűsítést tervez.

Az a célunk, hogy jelentős szél- és napenergia-fejlesztők legyünk, ezért 2025-ig évente 2,5–3 gigawatt növekedési ütemre készülünk - mondta Birgitte Ringstad Vartdal, a Statkraft európai szél- és napenergia ágazat ügyvezető alelnöke. Ringstad úgy látja, hogy a most bejelentett akvizícióhoz hasonlóan, több német és francia tétellel bővülhetnek majd az elkövetkezőkben.