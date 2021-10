A szárazföldi (offshore) szélerőművek építésének egyik sarkalatos pontja, hogy a manapság már gyakran 100 méternél is magasabb “oszlop” tetejéig - amire aztán a szélturbina kerül a három darab, jellemzően 85 méternél hosszabb lapáttal - milyen daruval lehet szerelési munkálatokat végezni. Mert ahogyan a szélturbinák mérete és a tornyok magassága nőtt, úgy ismétlődött meg újra meg újra a daru-probléma - a nagyobb szélturbinához nagyobb darut is építeni kellett.

Legalábbis így volt eddig. A Renewable News írta meg, hogy a túlméretes, kifejezetten nehéz tárgyak emelésére és rakodására, szállítására szakosodott holland daruépítő cég, a Mammoet most előállt egy egészen új megoldással. Az Utrechtben működő cég szerint az új megoldás annyira beválik, hogy a magassági építés és turbina-illesztés kérdése a továbbiakban egyszerűen lekerül majd a napirendről.

A WTA100 és WTA250 kódnév alatt futó újgenerációs daruk ugyanis, egyszerűen “felmásznak” a szélerőmű tornyán a szerelési magasság közelébe, és azt használják támasztékul a saját munkájuk elvégzéséhez is. Mindez azt jelenti, hogy elméletileg nincs korlátja annak, hogy milyen magas torony tetejére kell a rendszert installálni. A két kódnév közti különbség csupán arra utal, hogy a rendszer 150 vagy 250 tonna összes tömeget bír felvinni és mozgatni az adott területen.

A Mammoet szerint a tornyot körbeölelő, azon felkúszó új daru akár a másodpercenkénti 20 méter szélsebeséget is tolerálja munka közben, és mindeközben kisebb a tájon a lábnyoma, mint a lánctalpas vagy a helyszínen alapozást igénylő klasszikus emelőrendszereknek - mivel egyszerűen körbebilincselik a tornyon, és aztán, ha a görgői segítségével felmászott, nem is hagy külön lábnyomot. De a szállítási mérete is kisebb (egy hagyományos, lánctalpas szélparképítő daru mintegy 50 teherautónyi rakomány helyszínre szállítását igényli, az új WTA-k mindössze kilencben elférnek), ami mobilisabb és költséghatékonyabb összeszerelést és munkát tesz lehetővé.

A holland cég most végzi az utolsó teszteket az új eszközökön, és ígéretük szerint 2023-tól elárasztják majd vele az európai piacot.