A GE Renewable Energy 151 millió dolláros veszteséget jelentett a harmadik negyedévben, ami bár nem tűnik soknak, de az egy évvel korábbi 51 millió dolláros veszteséggel összehasonlítva nem látszik a kilábalási hajlam - írta meg az amerikai megújuló ipari szakportál, a ReNewsBiz. A cég veszteséghányada így a 2020-as azonos időszaki 1,1 százalékról 3,6 százalékra hízott.

A cégnél mégse aggódnak, mivel a tavalyi harmadik negyedévi rendelés (3981 egység megépítése) a most lezárt negyedévben mintegy megduplázódott (6588), így az elkövetkező időkben sok munkája lesz a GE Renewable Energynek. A legnagyobb megrendelést az amerikai Vineyard Wind projektnek szállítják: a 62 darab, egyenként 13 megawattos Haliade-X turbinákkal új korszakot nyitnak az ország offshore szélberuházási történelmében. A GE azonban nem csak a tengerentúlon, hanem a “tengeren innen” is fontos projektek részvevője lesz: a lengyel PKN ORLEN-nel kötött szándéknyilatkozat alapján a lengyelországi tengeri szélenergia projektekbe is jelentős erőt képviselve szállnak be.

Ami a most lezárt félévet illeti, a GE cég elkezdte az építkezést az Egyesült Királyságban, Teesside-ban, ahol offshore platformok széllapát-gyártó üzemét létesítik, illetve a franciaországi Saint-Nazaire tengeri szélerőmű 80 darab Haliade 150-6 MW-os turbináját is üzembe helyezi, és annak helyszíni (tengeri, hajós) szervizelésre is leszerződött.

A legfontosabb megrendelés azonban nem a tengerre, hanem a szárazföldi építkezésre szól - és nem Európában vagy Amerikában, hanem Indiában kerül rá sor. A kontinens méretű ország egyik legnagyobb áramcége, a JSW Energy az egyik legkorábbi indiai szélenergiás program, a Tamil Nadu szélprojekt felturbózására 810 MW onshore megrendelést adott a GE-nek.