A Glencore angol-svájci multinacionális bányavállalat, melyet a világ legnagyobb nyersanyagkereskedő cégeként aposztrofálnak, a napokban 877 százalékos bevételnövekedésről adott hírt. A cég, úgy is mint a világ legnagyobb szénszállítója az idei év első hat hónapjában több mint megduplázta a korábbiakban prognosztizált nyereségét, és azt tervezi, hogy ebből 4,45 milliárd dollárt osztalékként ki is fizet a részvényeseinek - írta meg a Nexus Media.

Groteszk kapzsiság

A Bloomberg emlékeztet rá, hogy a Glencore számít a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet növekedésével a globális energiaválság egyik legnagyobb nyertesének, mivel a cég a különböző fémektól az olaig és a szénig szerteágazó kereskedelmi tevékenységet folytat - amiből az oroszok ukrajani háborújának kezdete óta drámai áringadozásokat bemutató piacon extrém méretű bevételekre tesz szert.

A Glencore évente több mint 100 millió tonna szénnel kereskedik a ausztráliai, kolumbiai és dél-afrikai bányáira támaszkodva. De a szén a cég teljes portfóliós alapnyereségének (18,9 milliárd dollár) csak mintegy felét (9,5 milliárd dollárt) teszi ki.

A Nexus Media cikkében az áll, hogy ugyan a rekordkifizetések nem törvénytelenek, az, hogy a fosszilis tüzelőanyag-ipar a háborún és az éghajlati katasztrófán extra módon nyerészkedik, legalább is visszatetsző. Erről beszélt a napokban Antonio Guterres ENSZ-főtitkár is, aki a Guardian tudósítása szerint „groteszk kapzsisággal” vádolta meg a szektort, és arra szólította fel a kormányokat, hogy rendkívüli adók kivetésével vessenek véget e jelenségnek. - Erkölcstelen, hogy az olaj- és gázipari társaságok rekordnyereségre tegyenek szert ebből az energiaválságból a legszegényebb emberek és közösségek hátán, ami hatalmas költséget jelent az éghajlatra nézve is - ​​mondta a főtitkár.

A legnagyobb energiavállalatok összesített nyeresége az idei év első negyedévében megközelítette a százmilliárd dollárt. A második negyedéves eredmények összesítése még zajlik, de az nyilvánvaló, hogy a cégek többsége - ahogyan a Glencore, úgy a BP is (utóbbi megháromszorozta a nyereségét, és mintegy 7 millárd fontos profitot könyvelt el - újabb hatalmas rekordot ért el a második negyedévében. Ide sorolható a szintén újra rekorder Mol is, mely a magas olajárak, és az üzemanyagár-stop ellenére is "jó növekedési eredményekről számolt be".