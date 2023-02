Az Aperol spritz koktél mögött álló Campari 9,6 százalékos növekedést jelentett a negyedik negyedéves hasonló eladásokban, köszönhetően az erős árképzésnek és az üvegellátási korlátok dacára. Ez a növekedési ütem az előző negyedévekhez képest visszafogottabb volt, a csoport nettó árbevétele 2022 egészében 16,4 százalékkal, 2,7 milliárd euróra (1034 milliárd forint) nőtt.

"A piacok normalizálódnak, nem tudnak mindig kétszámjegyű növekedést elérni, de úgy gondoljuk, hogy minden piacon és minden kategóriában felül tudunk teljesíteni" – mondta Bob Kunze-Concewitz, a Campari vezérigazgatója a Reutersnek.

A vezérigazgató hozzátette: az inflációs nyomás ellenére növekvő globális keresletet lát, különösen az aperitifek szegmensében. Válaszként a csoport erőteljes ellátási lánc beruházásokat tervez, hogy megduplázza a teljes termelési kapacitást a kulcsfontosságú aperitif, bourbon és tequila kategóriákban.

Az Egyesült Államok, a Campari legnagyobb egyedi piaca, amely a bevételek 28 százalékát teszi ki.

„Október és november gyengébb volt, de december erősebb. Az amerikai forgatókönyv nagyon jó irányba tart, mert a szeszesital-ipar a sör rovására egyre nagyobb piaci részesedést szerez. A koktélok otthoni fogyasztása mostanra normalizálódott, de a helyben fogyasztás kétszámjegyű növekedést mutat” – mondta Kunze-Concewitz.

A vállalat szerint az infláció továbbra is kihívást jelent, annak ellenére, hogy az enyhülés bizonyos jelei mutatkoznak, de bíznak abban, hogy meg tudják őrizni „a jelenlegi működési árrést az organikus szintű eladásokon.”

A Campari részvényei 1 százalékos csökkenéssel zártak. Egy milánói kereskedő szerint az eredmények nagyjából megfeleltek az elemzői konszenzusnak. A Jefferies elemzői szerint a 2023-ra várt lapos árrés negatív tényező, de ez már várható volt, viszont pozitív elemként emelték ki a folyamatos növekedési lendületet. A Campari az egész évre részvényenként 0,06 eurós osztalékot javasol, megegyezően az előző évhez.

