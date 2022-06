A baleset tényét több hivatalos forrás is megerősítette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek, köztük a szlovák közlekedési minisztérium és az állami vasúttársaság is - számolt be az MTI.

A TASR a szlovák egészségügyi minisztérium és a rendőrség hivatalos közlésére hivatkozva azt írta: az előzetes közlésekkel ellentétben a balesetnek nincs halálos áldozata. Korábban az újszó.com magyar nyelvű hírportál az Aktuality.sk szlovák hírportál értesüléseire hivatkozva egy halálos áldozatról írt.

A balesetnek hivatalos közlés szerint egy súlyos és 74 könnyebb sérültje van. Többségüket a helyszínen látták el, 34 sérültet szállítottak a közeli kórházakba, Túrócszentmártonba, Zsolnára, Rózsahegyre, Alsó Kubínba és Vágbesztercére.

A rendőrség a balesetre reagálva felhívást tett közzé a közösségi médiában, hogy az autósok kerüljék el a baleset helyszínét az észak-szlovákiai Sztrecsény térségében, megkönnyítve ezzel a tűzoltók és mentők hozzáférését.

A rendőrség közlése szerint az érintett vasúti szakaszon nem sokkal este tizenegy óra előtt újraindították a forgalmat.