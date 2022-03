Négyezer orosz szoftverfejlesztő elveszti az állását Putyin háborúja miatt

Újabb amerikai tech cég jelentette, otthagyja orosz érdekeltségeit, hogy ezzel is csatlakozzon a nyugati szankciókhoz. A hazánkban is működő cég, anyagilag is támogatja a konfliktus károsultjait, és dolgozói kimenekítésében is részt vesz. Az ezzel járó költségek ellenére, még így is jobban járhatnak, mint azzal, hogy az országban maradnak.