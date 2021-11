Kevés karácsonyibb dolgot lehet elképzelni, mint egy éneklő és táncoló plüsskaktuszt, főként a hideg éghajlatáról ismert Kanadában.

A Walmart mégis nagy tételben rendelt a termékből az ünnepi időszakra, ráadásul felületes vizsgálódás után az oktatójátékok közé sorolták azt be és egy 26 dolláros árcédulát tűzték rá ki.

A programozható, dalok és mondatok utánzására is képes játék eredendően három nyelven - angolul, spanyolul és lengyelül - beszél. Utóbbit viszonylag kevesen beszélik Észak-Amerikában, de így is milliós nagyságrendben élnek kint lengyel leszármazottak, akik közé tartozik a torontói Ania Tanner, aki 15 hónapos unokájának vásárolta meg a táncoló kaktuszt.

"Ez a játék káromkodik és a kokainhasználatról beszél" - mondta Ania Tanner a CTV News Torontónak a csalódott nagymama. Azt nyilatkozta a kanadai hírcsatornának, hogy amikor meghallgatta a lengyel szöveget, a kaktusz a kokainról, a kábítószerrel való visszaélésről, az öngyilkosságról, a depresszióról énekelt, és trágár szavakat használt.

"Sokkot kaptam. Azt gondoltam, hogy mi ez, valami vicc?" - mesélt megdöbbentségéről Tanner.

A dal Cypis lengyel rappertől származik, aki állítólag nem tud róla, hogy dalát a gyermekjáték kínai gyártója használta fel. Azt ígéri, bepereli a céget.

Alapvetően a Walmart webes piacterén egy külső cég kezdte értékesíteni, de több üzletben is kikerült a polcokra. Mostanra pedig kiderült, hogy az éneklő kaktuszjátékot Európában is árulják az Amazonon keresztül. Már egyszer a nyári időszakban le is került, de az ünnepi időszakban újra fel-feltűnik a drogfogyasztó karácsonyi kaktusz.

A hírek megjelenése után egyébként megnőtt a kereslet az egyedi stílusú plüssjáték iránt.