A Meta egy új üzenetküldő alkalmazás lemásolását tűzte ki célul: a Telegramot. Mark Zuckerberg most mutatta be a „közvetítő csatornákat”, az Instagram új funkcióját, amely egyirányú üzenetküldéssel gazdagítja az alkalmazást. A vállalat egy maroknyi alkotóval teszteli a funkciót, és azt tervezi, hogy a Telegram-szerű funkciót a Facebookra és a Messengerre is átviszi – adta hírül az Engadget.

A broadcast csatornák lehetővé teszik az alkotók számára, hogy a követők postaládájába küldjék a frissítéseket, hasonlóan a Telegram csatornáihoz. A csatornákhoz csatlakozók reagálhatnak az üzenetekre és részt vehetnek a szavazásokon, de közvetlenül nem csatlakozhatnak a beszélgetéshez. Mark Zuckerberg például a Meta Channel csatornáján megosztotta, hogy a helyet arra használja, hogy „híreket és frissítéseket osszon meg az összes termékről és technológiáról, amit a Metánál építünk”. A szöveges frissítések mellett az alkotók hanganyagokat, fotókat és egyéb tartalmakat is megoszthatnak.

Hírességek népszerűsítik az új funkciót

Egyelőre csak a cégvezér és körülbelül egy tucat más alkotó fér hozzá a funkcióhoz. A kezdeti csoportba tartozik a snowboardos Chloe Kim, a jiu-jitsu harcos Mackenzie Dern és a Tank Sinatra nevű mémfiók.

Bár a Meta a csatornákat „tesztként” aposztrofálja, úgy tűnik, hogy a cégóriás meglehetősen sokat fektetett bele. A további funkciók, köztük az a lehetőség, hogy a chathez egy másik alkotót is hozzá lehessen adni, és AMA-kat (interaktív posztokat) is lehessen tartani, már készülőben vannak. A Meta azt is tervezi, hogy az elkövetkező hónapokban elkezdi tesztelni a csatornákat a Facebookon és a Messengeren.