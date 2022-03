A Tesco sajátmárkás zöldség-gyümölcs termékei ezentúl 100 százalékban újrahasznosítható csomagolásban érhetők el. Az újítás azon zöldség-gyümölcs termékeket érinti, amelyeket az áruházlánc csomagolva értékesít. A fejlesztés a Tesco 4R (Remove – eltávolítás, Reduce - csökkentés, Reuse - újrafelhasználás, Recycle - újrahasznosítás) csomagolási irányelvét követi.

„Immáron három teljes kategóriában kínáljuk árucikkeinket 100 százalékban újrahasznosítható csomagolásban, hiszen a háztartási, valamint a tészta- és rizstermékek után most már az előre csomagolt zöldségeket és gyümölcsöket is így értékesítjük. Ahol lehetséges, a műanyagot papírral váltjuk ki vagy teljesen eltávolítjuk, és még az idén további termékkategóriáknál tervezünk bevezetni újrahasznosítható csomagolást” – idézi a közlemény Pálinkás Zsoltot, a Tesco Magyarország vezérigazgatóját.

A csomagolás a mechanikai sérülések ellen is véd, és a vásárlást is egyszerűbbé, kényelmesebbé teszi például azáltal, hogy nem kell lemérni az árucikkeket. A zöldségek és gyümölcsök nagyobb része továbbra is lédig kiszerelésben (ömlesztve) kapható, a termékek szállításához használt összehajtható, zöld rekeszek pedig többször újrahasználhatók, valamint újrahasznosíthatók is, ami az elsődleges és másodlagos csomagolások terén is biztosítja a fenntarthatóságot.

A zöldségek és gyümölcsök új csomagolását a Tesco a lakossági hulladék-újrahasznosítási szabályok figyelembevételével fejlesztette ki, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a használt termékcsomagolást a lakóhelyükön található megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe tudják kidobni, így azok biztosan újrahasznosításra kerülnek. A részletek a Tesco oldalán érhetők el.