2022 negyedik negyedévében 405 ezer autót szállított a Tesla a vásárlóknak, ami új negyedéves rekord. Ezzel a társaság immár valóban stabilan elérte az éves másfél milliós értékesítési adatot, ugyanakkor nem sikerült teljesítenie a tervezett éves 50 százalékos növekedést, nem is beszélve az Elon Musk által korábban megálmodott tavalyi kétmilliós számról.

A gyártott autók száma még ennél is magasabb: 439 ezer, vagyis immár készlettel is rendelkezik a Tesla, amiből azonnal vihetnek a vásárlók.

Nagy csalódás a kínai piac a Tesla számára

A várttól elmaradó adat egyik oka, hogy a cég korábbi reménysége, a kínai gyár meglehetősen akadozva működött, tekintettel a kínai járványkezelés kuszaságára. Először teljes lezárást hirdettek, gyárbezárásokkal, majd most hirtelen eltörölték a korlátozásokat.

A kínai piactól fogyasztói oldalon is kevesebbre lehet számítani, miután a helyi gyártók is komoly versenyt teremtettek, ezért az USA után ott is további engedményt ad a cég, miután novemberben már 5 illetve 8,8 százalékkal csökkentette a Model 3, illetve a Model Y árát.

A vásárlók most a Tesla honlapja szerint további 10 ezer jüan (1450 dollár) kedvezményt kapnak, ha február 28-ig vásárolnak.

A kínai gyár egyébként immár évi egymilliós gyártási kapacitással rendelkezik, ugyanakkor látszik, hogy a kínai piac messze nem lesz ekkora, így az ottani gyártás jelentős része exportra kerülhet. A két amerikai és a németországi gyár is gyorsan növeli a gyártási kapacitást, így termelési oldalról egyre kevésbé lenne akadálya, hogy a cég elérje darabszám tekintetében a legnagyobb gyártókat, vagy akár túl is haladja őket.

Lesz még népautó a Tesla?

A probléma, úgy tűnik, a keresleti oldalon jelentkezik: nem lehet már bármennyi Teslát eladni, mint eleinte, nem korlátlan a kereslet. Immár más gyártók is növelik kínálatukat az elektromos autók piacán, a vásárlók pedig a jelentős infláció miatt árérzékenyebbé válnak mind az USA-ban, mind Európában, ráadásul a hatást Európában még az energiaválság is erősíti, ami remélhetőleg rövidesen enyhülni fog.

A keresleti korlát azt eredményezi, hogy a Teslának már küzdenie kell a vásárlókért, ugyanúgy, mint bármelyik másik autógyárnak.

Hozzá kell tenni, hogy olcsó típussal, tömeges eladható népautóval még nem rukkolt elő a cég, az csak az ígéretek szintjén létezik. Jelenleg középkategóriás autókat adnak el döntő részben, amelyekből sokan vásárolnának, ha olcsóbban adnák őket.

Ezért vélhetően a Tesla hosszabb távon is árengedményekre, versenyre fog kényszerülni, ami jó hír a potenciális vásárlóknak, ugyanakkor az autókon elérhető haszonrés, ami eddig lényegesen magasabb volt, mint más gyártóknál, összeszűkülhet.

Örül az autóvásárló, szomorú a részvényes

Ez teljesen normális, mondhatni törvényszerű folyamat, viszont döntő hatással lehet a részvény árazására is. Ha így lesz, a papírt nem lehet többé technológiai részvényként árazni, sokkal inkább autógyártóként, ebben az esetben viszont sokkal alacsonyabb értékeltség mellett fog forogni, mint korábban.

Tavaly a csúcsról 70 százalékkal esett az ár, és ugyan kis mértékben korrigált, nem kizárható, hogy a nagy árfolyamcsökkenés tartós marad, miután azt a fundamentumok, a cég által elérhető profitkilátások indokolják.