A Tesla világszerte 20 százalékkal csökkentette elektromos járműveinek árait, kiterjesztve agresszív árleszállítási törekvéseit, és kihívást jelentve a riválisoknak, miután a Wall Street 2022-re vonatkozó szállítási becslései nem teljesültek - írja a Reuters.

Musk tavaly elismerte, hogy az árak „kínosan magasak” lettek, és ez árthat a keresletnek. A részvények 0,9 százalékos csökkenéssel zártak, miután pénteken még 6,4 százalékot estek. Tavaly a Tesla-részvények a vállalat fennállása óta a legrosszabb évüket élték a kínai növekedés lassulása és Musk Twitterrel történt bohóckodása miatt.

A Tesla az Egyesült Államokban, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában csökkentette az árakat, miután a múlt héten Ázsiában is így tett, amit az elemzők egyértelmű támadásnak tekintettek mind a kisebb riválisok ellen, akiknek a készpénzállománya elapadt, mind pedig a régebbi autógyártók ellen, amelyek drasztikusan növelik az elektromos járművek gyártását.

A kedvezmények megfizethetővé tehetik az elektromos autókat azok számára is, akik korábban ezt nem engedhették meg maguknak. Az amerikai és a francia vásárlók egyaránt kihasználhatják a kedvezményeket és az állami adójóváírásokat, amelyek mindkét országban elérhetőek bizonyos elektromos járművekre.

Az amerikai árcsökkentések a Tesla globális csúcsmodelljeire, a Model 3 szedánra és a Model Y crossover SUV-ra vonatkozóan a Reuters számításai szerint 6 és 20 százalék között voltak, az alap Model Y ára pedig 65 990 dollárról(24,15 millió forint) 52 990 dollárra (19,4 millió forint) csökkent.

Ezek a csökkentések még a január 1-jén életbe lépett 7500 (2 745 000 forint) dolláros amerikai szövetségi adójóváírás előtt történtek, amely számos elektromos jármű esetében több mint 30 százalékos árengedményt eredményezhet. A Tesla a Model X luxus crossover SUV és a Model S szedán árát is csökkentette az Egyesült Államokban.

A Tesla németországi szóvivője elmondta, hogy az alacsonyabb költséginfláció is szerepet játszott az árak csökkentésében a legfontosabb európai piacon, anélkül, hogy pontosította volna, mely költségek csökkentek. Németországban a Tesla közel 17 százalékkal csökkentette a Model 3 és a Model Y árait. A legkelendőbb Model Y mostantól 44 890 euróért (17 776 000 forint) lesz kapható, ami 9100 euróval (3,6 millió forint) kevesebb.

A cég Ausztriában, Svájcban és Franciaországban is csökkentette az árakat. Franciaországban a Model 3-at 44 990 euróért (17,8 millió forint) vásárló ügyfelek most további kedvezményt kapnak egy 5 000 eurós állami támogatással a 47 000 eurós (18,6 millió forint) küszöbértékű EV-programban.

Hogy a nyomott árakon sem fog itthon mindenki Teslával járni, az azért is vehető biztosra, mert Magyarországon szinte csak a cégek engedhetik meg maguknak, hogy új személygépjárművet vásároljanak. „A legfrissebb összesítéseink alapján a 2022-es adatok azt mutatják, hogy már megközelítőleg 70 százalékos a céges újautó-vásárlások aránya. Míg a magánszemélyek részvétele a piacon mára mindössze harminc százalék. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy egy új autó ára mostanra már olyan magasan jár, amit egy átlagos magyar fizetésből szinte lehetetlen kigazdálkodni” – mondta el a napi.hu-nak Bujáki Zsolt, a Porsche Hungaria kommunikációs igazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az elmúlt egy évben a piaci átlaghoz képest közel húsz százalékkal emelkedtek az autóárak, egy jól felszereltséggel bíró új személygépjármű jelenleg 8-10 millió forintért kapható: nem csoda, hogy ezt egyre kevésbé éri utol a magyar lakosság fizetőképes ereje. Így egyáltalán nem meglepő, hogy nagyrészt a használt autó marad az egyetlen élhető alternatíva a magyar vásárlók számára. Bár Bujáki Zsolt szerint a drágulás a használt import gépjárművek piacát sem kímélte. Vagyis ma általánosságban nincs könnyű helyzetben, aki itthon mostanában bármilyen, akár használt, akár a gyártósorról frissen legördülő autót szeretne.

