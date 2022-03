A Tesla-gyár a többi között azt is mutatja, hogy "a német egység működik" - emelte ki a gyáravató ünnepségen Olaf Scholz kancellár, utalva arra, hogy a 12 ezer embernek munkát adó üzem az egykori NDK területén épült - írja az MTI.

Felidézte, hogy az egyik legtekintélyesebb amerikai autógyártó vállalkozás, a Ford, csaknem száz éve, 1925 óta tevékenykedik Németországban. Akkor is igaz volt, most is érvényes, hogy "globális versenyre van szükség, és nem deglobalizálásra" - mondta a kancellár.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója aláhúzta, hogy a Grünheidében gyártott "minden egyes kocsi újabb lépés a fenntartható jövő felé".