Az időjárásfüggő, ezáltal kiszámíthatatlan termelés miatt a kereslet-kínálat kiegyenlítésében kulcsszerep jut a rugalmassági eszközöknek és az energiatárolási megoldásoknak. Az akkumulátoros energiatárolási iparág egyik úttörője és innovátora a Tesla, Magyarországon viszont ez az első ilyen típusú együttműködése – idézi a közlést az MTI.

A Dunamenti Erőmű innovációs projektjének részeként létesítendő, közel 4 megawattos (MW) maximális teljesítményű és 8 megawattórás tárolási kapacitású Tesla Megapack akkumulátoros energiatároló kétórás tárolási ciklusidővel rendelkezik - szemben az eddigi hazai gyakorlattal, amely inkább a teljesítményoptimalizált, fél-egyórás tárolást alkalmazza. Ezzel lehetőséget teremt a megújuló energiatermelők hatékonyabb rendszerintegrációjára is.

A most leszerződött beruházás lesz az egyik kulcsfontosságú eszköze a 2021 áprilisban indult kutatás-fejlesztési (K+F) projektnek - mondta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója a közlemény szerint. Hozzátette, hogy a jövő a karbonmentes eszközöké, így a hálózati rugalmasságot biztosító gáztüzelésű erőműveknek is minél inkább karbonmentesnek kell lenniük. Az energiatárolásra is építő kísérleti projekt így előszobája lesz az ipari léptékű alkalmazásoknak.

A Dunamenti Erőmű 755 MW névleges teljesítményével Magyarország legnagyobb jelenleg üzemelő gáztüzelésű erőműve. A Dunamenti Erőmű többségi, 74,8 százalékos tulajdonosa 2014. július 1-től a MET Holding cégcsoport tagjaként működő MET Asset Management AG. A részvények 25 százaléka az MVM csoport, 0,2 százaléka pedig kisrészvényesek tulajdonában van az intézmény honlapja szerint.

A MET áprilisi közleménye szerint a K+F projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított pályázati támogatással valósul meg, teljes költségvetése 1,585 milliárd forint, a támogatás összege mintegy 399 millió forint.