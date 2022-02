Megbánta és azóta is bosszantja Elon Muskot, hogy több mint egy évvel ezelőtt szüneteltették a Model X gyártását azért, mert annak legújabb verzióján dolgoztak.

A 2020 decemberében bejelentett szünetnek máig kiható negatív hatásai vannak, ezért "idiotizmusnak" tartja Musk, hogy leállították a régi X gyártását, annak ellenére, hogy az egyik legnépszerűbb járművük volt - derül ki a cégvezér Twitter-bejegyzéséből.

A Tesla 2015 szeptemberében mutatta be először a Model X-et, miután sokáig küzdöttek a sólyomszárnyra keresztelt hátsó ajtók kifejlesztésével. A Model X és az S gyártása a szüneteltetés miatt 55 százalékkal esett vissza 2021-ben az előző évhez képest. A modellek ezért a tavaly gyártott járművek mindössze 2,6 százalékát tették ki. A megújított modelleket tavaly ősszel mutatták be - írja a Bloomberg.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, február elején a villanyautó-gyártó több mint 817 ezer járművet hívott vissza, amelyben érintett a 2021 és 2022-es Model X és S is. Az elmúlt hónapokban több alkalommal hívták vissza autóikat: év elején a meghibásodott érintőképernyők miatt, míg utána nem sokkal szoftverhiba miatt figyelmeztettek, ugyanis a rendszer lehetővé tette a "guruló megállást", amely kereszteződésekben komoly biztonsági kockázatot jelentett.

We dropped the ball badly regarding new Model X production ramp & still haven’t fully recovered. Was idiotic to stop production of old X in Dec 2020 when there was still plenty of demand!