Belehúzott a Tesla az árcsökkentésbe: a cég úgy látja, hogy elérkezett abba a szakaszba, amikor a gyártás volumene elkezd felzárkózni a nagy autógyártókéhoz, így az árakban is fel kell venni a versenyt azokkal. Immár nem az a helyzet, mint eleinte, hogy a Tesla gyártja az elektromos autót, a többiek pedig majdnem kizárólag belsőégésűt, hanem a többi gyártó is felfuttatja a teljesen elektromos és a hibrid modellek gyártását, így már összemérhetők az árak.

Belefér az árengedmény

Az első negyedév folyamán a még csak most felfutóban lévő gyártású Model Y alapára 29 százalékkal csökkent, és ezzel még nem feltétlenül ért véget a folyamat. Kétségtelen, hogy a gyártás volumenének növekedésével a költséghatékonyság is növekszik a Teslánál, ilyen méretű árcsökkentés azonban már az autónként elérhető profitot is jelentősen csökkenti.

Egyelőre a profitmarzs még jóval meghaladja más gyártókét, és addig nem is jelent gondot a csökkenés, amíg a cég új típusokat fejleszt, melyek az általa még ki nem használt piaci szegmenseken jelennek meg. Ilyen a Cybertruck pickup, amit a vevők már régóta várnak, ennek gyártása idén kezdődik, és várhatóan a harmadik negyedévtől már kapható lesz. A Bloomberg szerint a tervezett, az eddigi típusoknál jóval olcsóbb autó fejlesztése is jól halad. Ezek gyártási költsége a tervek szerint a fele lesz a jelenlegi felső középkategóriás típusokénak.

Mint a Ford 100 évvel korábban

Elon Musk szerint a Tesla olyan ütemben növeli a hatékonyságot, mint az autózás hajnalán bő 100 évvel ezelőtt a Ford. A Ford úgy vált kezdetben egyeduralkodóvá, hogy megkezdte a futószalagos gyártás, és ezzel átmenetileg kiütötte a többi gyártót, akik akkor nem tudták gyorsan megvalósítani az új technológiát. A Teslánál persze nem egy ilyen ugrásról van szó, hanem folyamatos fejlesztésről, ami lehetővé teszi, hogy felzárkózzon a legnagyobb gyártók szintjére az eladott autók számában.

Nincs sorbanállás

A társaság árbevétele 24 százalékkal bő 23 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévben, az egy részvényre jutó eredmény ugyanakkor csökkent az egy évvel korábbi hasonló időszakéhoz képest. Összesen 440 ezer autót gyártottak a negyedévben és legalább 1,8 millió az idei éves terv. A 440 ezerből viszont csak 423 ezret adtak el, vagyis nincs sorban állás az autókért, ebben azonban szerepe lehet annak is, hogy a vevők a régóta ígért új típusokat várják. Elon Musk ugyanakkor jelezte, hogy a további árcsökkentésekkel előállhat az a helyzet, amikor sokak számára válik elérhetővé az eddig csak vágyott autók megvásárlása.