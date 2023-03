A Tesla-részvények 5,85 százalékos zuhanást követően 189,98 dolláron zártak csütörtökön, ami február 3. óta a legalacsonyabb záróértéke a részvénynek. A Tesla szerdán késő este tartotta első befektetői napját, és egy következő generációs EV-platformmal házalt, de az időzítéssel és a gyártással kapcsolatos kérdésekre még nem adtak választ.

A négyórás prezentáció nagy részét a Tesla képességeinek bemutatásával, a villamosítással és a fenntarthatósággal kapcsolatos globális törekvések ismertetésével töltötték. Alex Potter, a Piper Sandler munkatársa elmondta, hogy az eseményen több Tesla-ügyféllel is beszélt, és úgy távozott a beszélgetésekből, hogy az első adott reakció a legjobb esetben is visszafogott volt, mivel konkrét információk nélkül maradtak.

Mi is egy kicsit több húst vártunk a csonton, még ha egy teljes körű termékbemutatóra nem is volt kilátás. De nem lett volna jellemző a Teslára, hogy explicit pénzügyi iránymutatást fedjen fel, így ebből a szempontból nem voltunk sem meglepve

– tette hozzá Potter.

Tesla-hívők és szkeptikusok

Dan Ives, a Wedbush elemzője csütörtöki jegyzetében azt mondta, hogy a Tesla története továbbra is meggyőző. Összességében a Tesla még mindig az elektromos autógyártás csúcsán van. Ben Kallo, a Baird Equity Research elemzője is úgy véli, hogy a Tesla több fronton is évekkel a konkurencia előtt jár.

Mások viszont szkeptikusak maradtak. „A befektetői nap hosszan szólt volt a vízióról, de röviden a konkrétumokról” – mondta a Bernstein Toni Sacconaghi, aki szerint a Tesla megközelítése az új járművel kapcsolatban, amely a kezdeti tervezés és gyártás minél pontosabb rögzítésére összpontosít, hosszabb időt sugallhat a piacra jutáshoz:

Nem hisszük, hogy a Tesla 2025 előtt képes lesz alacsony árú kínálatot szállítani volumenben, és úgy véljük, hogy a Teslának időközben csökkentenie kell az árat, hogy elérje a következő két év növekedési céljait.

Az esemény lényegében megerősítette „a bika-ügyet, hogy a Tesla strukturális költségelőnnyel rendelkezik, és ezt arra fogja használni, hogy példátlan méretarányt érjen el” – vonta le a következtetést Sacconaghi, aki szerint bár tagadhatatlan, hogy a Tesla ma költségelőnnyel rendelkezik a fejlett piaci versenytársakhoz képest, de valószínű, hogy a versenytársak egyre inkább felzárkóznak majd a költségek terén.

A Tesla részvényei az elmúlt 12 hónapban mintegy 35 százalékot veszítettek, míg az S&P 500 index mintegy 10 százalékos veszteséget mutatott.