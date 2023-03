Manchester külvárosában már megkezdődtek annak a 250 millió fontból (körülbelül 106 milliárd forintból) megvalósuló új brit luxus víziparknak a munkálatai, amely a tervek szerint 2025-ben nyithatja meg kapuit – írja a brit Metro magazin.

A Therme Manchester lesz Nagy-Britannia első olyan fürdőkomplexuma, amelyet a névadó Therme nevű cég üzemeltet, amely már több német és romániai fürdőlátványosság felfuttatásával is bizonyított.

Az üzemeltető cég szerint a hamarosan megnyíló, 28 hektáros brit szabadidőközpont a megnyitástól számított öt éven belül Európa egyes számú vízi élményparkja, egyben látványossága lesz.

A Manchester külvárosában 250 millió fontból megépülő különleges vízi birodalomban az úszómedencék és élménymedencék mellett vízi bárok és lagúnák is helyet kapnak.

Az új vizes műintézmény egész pontosan:

35 csúszdával várja majd a vendégeket;

25 különböző medencét vonultat fel;

30-nál is több különböző szaunát is gőzkabint is a magánénak tudhat;

olyan részleggel is rendelkezik majd, ahová kizárólag a felnőtteket engedik be.

Az Egyesült Királyság legnagyobb luxusfürdője egy Elízium fantázianévre keresztelt részleggel is rendelkezik majd, amely mint a neve is mutatja, az ókori görög Hellász hangulatát és életstílusát idézi fel. Mindeközben a különböző masszázsoknak, wellness programoknak, esztétikai és fürdőgyógyászati kezeléseknek is jut majd bőven hely a fürdőben. Ahogy a gasztrokultúra sem marad el a fürdőből: éttermek és bárok sora várja majd a vendégeket, mind a vízben, mind a medencék partján.

A magyar fürdőknél várhatóan nem kerül sokkal többe a brit vízi paradicsom Az árakról egyelőre nem érkeztek közelebbi információk. Ám az valószínű, hogy valamivel drágábbak lesznek a belépők, mint az üzemeltető Therme bukaresti fürdőjének árai, ahol egy egész napos komplex belépő hétköznap 25 font körül alakul, a hétvégén pedig 29 fontnak felel meg. 425 forintos fontárfolyammal számolva ez azt jelenti, hogy most 10-12 ezer forint körül alakulnak a romániai árak, ehhez képest valamivel drágább lesz a brit fürdő. Ez magyar összehasonlításban a következőképpen fest. A Gellért Fürdőben a fővárosban jelenleg hétfőtől-csütörtökig kedvezmények, bérlet és egyéb törzsvásárlói kedvezmény nélkül a klasszikus felnőtt szekrényes belépő 9400 forint, péntektől vasárnapig pedig 10900 forint. A Széchenyiben ugyanennyi a belépő.

Hamarosan megnyit az ország legdrágább fürdője

Amennyiben minden a tervek szerint halad, az idei szezon kezdetére révbe érhet az ország legdrágább fürdőfejlesztése.

Várhatóan június 17-én adják át és nyitják meg a nagyközönség számára a győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdőt, amelyet a termalonline.hu az idei év legnagyobb fürdős újdonságának nevez.

A szakportál szerint a 2021 óta megújuló győri fürdőben összesen 21 medence kap helyet.

A több mint 23 milliárd forintból megvalósuló fürdőfejlesztés minden idők eddigi legnagyobb ilyen típusú hazai beruházása.

A beruházás részeként az eddigi Rába Quelle fürdő mellé az egykori strand helyén egy hatalmas vízi élményparkot építettek, ugyanakkor megújul maga a fedett fürdő is.

Győrben már nagyon hiányzik a szabad vízfelület, miután a kibontakozó energiaválsággal az elsők között, szeptember közepétől bezárt a győri Aqua Sportközpont és a Magyar Vilmos Uszoda is. Majd november elején a város önkormányzata úgy döntött, hogy az Aqua Sportközpontot részlegesen megnyitják, elsősorban a sportolók, a hivatásos úszók és vízilabdázók számára.