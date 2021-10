Körülbelül hat órán keresztül elérhetetlen volt a Facebook és a hozzá tartozó több platform, az Instagram és a WhatsApp hétfőn este. Mivel mindhárom platformon keresztül világszerte több ezer vállalkozás végez tranzakciókat, ezért az órákig tartó szünet nem csak a óriásvállalatnak okozott fejfájást - írja a Chargedretail kiskereskedelmi szaklap.

A Huh Clothing nevű startup alapítója, Mark Donelly a New York Times-nak például elmondta, több ezer eladástól estek el és az anyagi káraikat még nem tudták felbecsülni. Egy ételkiszállítási céget üzemelő vállalkozó viszont azt mondta, órákig nem tudott kommunikálni az ügyfeleivel, ezért a rendeléseket sem tudták kiszállítani. Olyan platformokat is érintett a leállás amire elsőre nem gondolnánk: bajban voltak a WhatsAppon aktív tevékenységet végző cégek vagy éppen a Facebook Gamingen keresztül streamelők is - írja a lap.

Az üzemszünet miatt jelentősen csökkent hétfőn a Facebook részvénypiaci árfolyama, 5 százalékkal csökkent, a Bloomberg becslése szerint emiatt Mark Zuckerberg Facebook-alapító vagyona több mint 6 milliárd dollárral mérséklődött.

A vállalat arról is beszámolt, hogy a belső - az alkalmazottak által használt - rendszereik is összeomlottak. A társaság nem közölte, hogy mi okozhatja a szolgáltatás kimaradását, amely szakértők szerint nem ritka jelenség, azonban ritkán fordul elő globális szinten.