A jövő hónapban kezdődne el a tokiói olimpia, amit már egyszer elhalasztottak. Bár a japán lakosság, az egészségügyi dolgozók és sok politikus sem tartja jó ötletnek, hogy egy újabb járványhullám közepén megtartsák a sporteseményt, a szervezők nem adják fel, szükségállapot, karanténintézkedések ide vagy oda.

Vasárnap már azt is bejelentették, hogy mintegy 150 000 óvszert terveznek szétosztani a jövő hónapban megrendezendő játékokon. Ez önmagában nem meglepő: hagyományosan sok szexuális védőeszközre van szükség az olimpián, ahol a csúcson pörgő sportolók ezeket aktívan használják is. A koronavírus pandémia közepén azért ez furcsa lépés: minden járványügyi védekezés alapja a távolságtartás, ami épp ellentéte az intim együttlétnek. A szervezők ezért is mondják azt a sportolóknak, hogy inkább vigyék haza, minthogy az olimpiai faluban használják őket, ahol a társadalmi távolságtartási szabályok és a koronavírus elleni intézkedések élveznek elsőbbséget.

"Az óvszerek kiosztása nem a sportolói faluban való használatra szolgál, hanem arra, hogy a sportolók hazavigyék őket hazájukba, hogy felhívják a figyelmet" a HIV és az AIDS problémáira - közölte a Tokyo 2020 a Reuters kérdéseire e-mailben küldött válaszában.

A hivatalos szervek már kitiltották a tengerentúli nézőket, és arra kérik azokat, akik mégis részt vesznek a világ talán legnagyobb sporteseményén, hogy a szurkolás vagy éneklés helyett tapssal fejezzék ki támogatásukat, hogy csökkentsék a vírus terjedésének kockázatát.

Az étkeztetés is megoldandó kérdéssé vált: a japán szervezők eredetileg azt tervezték, hogy a falu lakóit hatalmas étkezdékben fogják ellátni - a legnagyobb egyszerre 4500 ember férőhelyes. Most azonban arra kérik majd a sportolókat, hogy egyedül étkezzenek, tartsanak szociális távolságot másokkal, és étkezés után töröljék le a felületeket, ahol ettek.

"A megfelelő intézkedések nélkül elég egyetlen ember, aki behozza a vírust, és elterjeszti, különösen az olyan helyeken, mint a sportolói falu" - mondta Okabe Nobuhiko, a Tokió 2020 koronavírus elleni intézkedéseivel kapcsolatban tanácsot adó egyik fertőző betegségekkel foglalkozó szakember egy pénteki sajtótájékoztatón.

"Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a járvány ne törjön ki, és ehhez valóban szükségünk van az összes sportoló és delegáció együttműködésére" - tette hozzá.