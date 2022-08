Az elektromos autók terjedésével egyre több lítiumra van szükség, ám rossz hírek érkeztek abból a dél-amerikai térségből, ahol a világ ma ismert készleteinek 55 százalékát rejti a föld mélye - írja a Világgazdaság. Az Atacama-sivatag Chile, Bolívia és Argentína határvidékén van. Magas fekvésének és száraz éghajlatának köszönhetően különösen tiszta az égboltja.

Emiatt csillagászati obszervatóriumok telephelye, egyúttal a Mars-expedíciók szimulációs terepe a kietlen pusztaság, amely napelemes autóversenyeknek is kedvelt helyszíne. Emellett hagyományos bányavidék is, ahol száznál is több szellemváros emlékeztet a 20. század derekán bezárt nitrátbányákra. De van itt minden, réz, arany, ezüst, vas, bór s persze lítium.

Megkérnék az árát a vagyonuknak



A The Wall Street Journal szerint az úgynevezett lítiumháromszög többi országában is politikai kudarcok akadályozzák a lítium bányászatát. Egyrészt a baloldali kormányok az ásványvagyon nagyobb ellenőrzésére törekednek, másfelől a helyi közösségek nagyobb kompenzációt kérnek a környezeti károkért.

Bolívia évekkel ezelőtt államosította lítiumiparát, s még nem termelt érdemi mennyiségű fémet. Mexikó, egy kisebb szereplő, szintén államosította a lítiumkitermelést. Argentínában még felszálló ágban van a termelés. Chilében, ahol a lítiumot már most is szigorúan ellenőrzik, Gabriel Boric elnök új baloldali kormánya egy állami lítiumvállalat létrehozását tervezi, s bírálja a nyersanyagtermelés múltbeli privatizációját.

Ha a szeptemberi népszavazáson jóváhagyják az új chilei alkotmányt, erősebb jogi védelmet kap a környezet, és az őslakosok is kevésbé lesznek kiszolgáltatottak a bányászattal szemben.

Kevés a nyersanyag

Néhány évvel ezelőtt még Chile volt a világ legnagyobb lítiumtermelője, valamivel többet termelt, mint Ausztrália. Míg Chile harminc éve nem nyitott új bányát, s 2016 óta 80 százalékkal növelte meglévő bányáinak termelését, évente körülbelül 140 ezer tonnára, addig az ausztrál lítiumtermelés az elmúlt öt évben megnégyszereződött.

A végeredmény: egyszerűen nem elég a lítium, mert az összes nagy autógyártó ráállt az elektromos járművekre – mondta Brian Jaskula, a U.S. Geological Survey lítiumszakértője.