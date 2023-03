A Toyota hosszú évek óta a világ vezető innovátorának számít a részben- vagy teljesen elektromos meghajtások (öntöltő hibird elektromos, plug-in hibrid elektromos, akkumulátoros elektromos és hidrogén üzemanyagcellás elektromos), az aktív biztonsági rendszerek és az ezekre épülő önvezető technológiák és autonóm járművek, a mesterséges intelligencia és a robotika területén.

A vállalat globálisan óránként több mint egymillió dollárt költ kutatásra és fejlesztésre annak biztosítására, hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be a biztonságos, kiváló minőségű és az ügyfelek számára is vonzó mobilitás és járműtechnológia terén.

2022 volt a kilencedik egymást követő év, amikor a Toyotának több szabadalmat ítélt oda az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala, mint bármely más autógyártónak a Szellemi Tulajdonosok Szövetségének (IPO) éves listája szerint.

A Toyota feljebb lépett a rangsorban az egyetlen vállalatnak odaítélt szabadalmak számának terén, így idén megszerezte az összesített negyedik helyet. Ez az eredmény a lista 40 éves történetében valaha elért legmagasabb helyezést jelenti.

A vállalatnak 2022-ben odaítélt 3056 szabadalom közel fele a jövőbeli mobilitásra vonatkozik, ebből 26 százalék az elektrifikáció témakörére, azon belül is a járművekre, akkumulátorokra és anyagokra vonatkozik, 14 százaléka pedig az automatizálásra és a biztonságra összpontosít.

„Kitartóan dolgozunk az emissziómentes és balesetmentes jövő elérésén, amelynek érdekében a Toyota folyamatosan növeli befektetéseit és erőfeszítéseit az innováció területén” – mondta Sandra Phillips-Rogers, a Toyota észak-amerikai vállalati erőforrásokért felelős vezető alelnöke és jogi igazgatója.

A 2022-ben odaítélt szabadalmak

Az energiaátvitel optimalizálása az elektromos járművek töltése során – olyan rendszerek, amelyek optimalizálják az egyes elektromos járműveknek több forrásból és egy útvonalon átvitt energia mennyiségét, blokklánc technikával követve az energiaforrások hatékony felhasználása érdekében.

Járművezérlés a vezető képességei alapján – a Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC) által kifejlesztett rendszerek és módszerek a jármű biztonságos manőverezésére és irányítására irányulnak a vezető állapotának folyamatos monitorozásával annak kapcsán, hogy a személy mennyire képes biztonságosan kezelni a külső környezeti anomáliákat.

Vízrendszer üzemanyagcellás járművekhez – a hidrogén üzemanyagcella melléktermékeként keletkező vizet hasznosítja, hogy további értéket biztosítson a jármű kezelőjének. Ez magába foglalja az olyan funkciókat, mint a hűtő kapacitásának igény szerinti növelése párásítás révén, valamint vízellátás a jármű egyéb fedélzeti rendszerei számára.

Ülésmasszázs technológia – Shape Memory Alloy (SMA) működtető szerkezet, amely új típusú ülésmasszázst tesz lehetővé a shiatsu-stílusú élmény érdekében.

Rezgéscsillapító kerékpárokhoz – új rezgéscsillapító nyeregcső kerékpárokhoz, amely csökkenti a járdáról a nyeregülésen keresztül érzett ütéseket.