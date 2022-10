A legtöbb autógyártónak, így a Toyotának továbbra is problémát okoz az ellátási láncok akadozása, többek között a chiphiány,.

A japán gyártó az utóbbi években többször is világelső tudott lenni, bőven 10 millió fölötti legyártott autóval, szoros versenyben a Volkswagen-csoporttal. Most viszont már egyértelműen látszik, hogy idén nem fog teljesülni a 10 milliós határ, a realitásoknak megfelelően 9,7 millióra állították az új célt a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan - írja a Totalcar.

Novemberben 800 ezer Toyota gördülhet le a gyártósorokról, ebből 250 ezer Japánban, a többi pedig a világ más régióiban készül el, viszont az orosz gyár leállása sem érinti jól a cég kapacitásait. A Toyota közleménye szerint minden elérhető intézkedést megfontolnak, és persze folyamatosan tárgyalnak a beszállítókkal is, hogy megoldást találjanak a várólisták rövidülésére. A lap nemrég mi is csinált egy gyűjtést, hogy mennyit kell várni az új autókra, az összeállításból kiderült, hogy bizonyos Toyota-modellekre akár 2024-ig is kell várni, ha a vevő most rendeli meg.