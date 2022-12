A Volkswagen csoport hamarosan, "talán már az idén" meghozza a döntést egy kelet-európai akkumulátorgyár építésének helyszínéről - jelentette be Oliver Blume, a konszern vezérigazgatója a pénteki berlini rendkívüli közgyűlésen.

Néhány nappal ezelőtt még arról szóltak a hírek, a napi.hu is írt róla, a decemberre ígértek döntés nincs annyira kőbe vésve. A Volkswagen ugyanis egyértelművé tenne, hogy annyira azért nem sürgős nekik a projekt, különösen a mostani gazdasági helyzetben. A hatalmas beruházásról annyit tudni, hogy

a kelet-európai régió valamelyik országa lesz a befutó, és Magyarország is az esélyesek között van

A beruházás legesélyesebb helyszínének továbbra is Csehországot tekinti a szakma, de szóba jöhet Magyarország, Lengyelország és Szlovákia is. Írtunk arról is, hogy amennyiben Magyarországra esik a választás, az üzem jó eséllyel Győrben, a szentiváni városrészben épülne fel. Az ország esélyeit ugyanakkor nem biztos, hogy növeli, hogy az ottani ipari park bővítésének terve tiltakozást váltott ki a helyben élőknél és lakossági fórumokon fejezték ki aggodalmukat egy lehetséges óriásberuházás miatt.

A tervezett akkumulátorgyár 2027-ben kezdené meg a termelést. A Volkswagen partnereivel együtt hat cellagyárat tervez Európában, amelyek 2030-ig 240 gigawattóra kapacitással rendelkeznek. Németországban, Salzgitterben júliusban tették le egy nagy gyár alapkövét. Két további helyszínt erősítettek meg Svédországban és Spanyolországban.