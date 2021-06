Tasó László (Fidesz) országgyűlési képviselő, volt közlekedésfejlesztésért felelős államtitkár utalt rá: most érik be az a munka, amit 2014-ben elkezdtek, és a fejlesztések eredménye immár Kelet-Magyarországra is eljutott. Felhívta a figyelmet, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett jól felkészült buszvezetőkre van szükség. "Jó sofőrök, jó utakon, jó buszokkal", ez jelenti a minőségi közösségi közlekedést - szögezte le.

Vitányi István (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta, az alapján, ami a vidékfejlesztés, az autóbusz- és a vasúti közlekedés-fejlesztés eredményeként az elmúlt években megvalósult, a vidéki életforma ma már nem életminőség-, hanem életstílusbeli választás.

Bulcsu László (Fidesz-KDNP), a hajdú-bihari közgyűlés alelnöke kiemelte: jó buszokhoz jó utak kellenek, és a megyei önkormányzat továbbra is támogatja a belterületi utak építését, a TOP-források ilyen célú felhasználását.

Bói Loránd, a Volánbusz Zrt. vezérigazgató-helyettese az átadáson jelezte: a 16 autóbusz annak a 204 darabos flottának a tagja, amelynek a megvásárlásáról tavaly decemberben kötöttek megállapodást a győztes ajánlattevővel.

A 20,8 milliárd forint plusz áfa értékben vásárolt 204 MAN csuklós autóbusz várhatóan augusztus végéig érkezik meg a Volánbuszhoz.

Hajdú-Biharban az új buszok a megyeszékhelyről 13 környékbeli településre közlekednek. Az 51 ülő- és 55 állóhellyel rendelkező buszok alacsonypadlósak, akadálymentes kialakításúak, és környezetkímélő Euro 6 besorolású motorral, klímával, kamerával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, valamint utasszámlálóval felszereltek - ismertette Bói Loránd.

Hozzátette: a debreceni, berettyóújfalui és hajdúszoboszlói telephelyen állomásozó 16 autóbusznak köszönhetően a megyeszékhely térségében közlekedő csuklós autóbuszok 37 százaléka újul meg, és évente 6,5 millió utasnak biztosít kényelmesebb utazást.