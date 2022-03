A Volkswagen-csoport és azon belül a Porsche nincs könnyű helyzetben mostanában. A chiphiány és a szállítási nehézségek mellett elvesztettek mintegy ezer autót, amelyek a Felicity Ace kiégése után immár az Atlanti-óceán fenekén vannak, most pedig úgy tűnik, leállhat több modelljük gyártása az Ukrajnát ért orosz katonai agresszió miatt.

A Volkswagen már napokkal ezelőtt elismerte, hogy ukrán beszállítók hiányában a wolfsburgi üzemükben csökkentik a termelést, Lipcsében pedig a gyártást is felfüggesztik - írja a Reuters. Lipcsében főként Porsche Macant és Panamerát gyártanak.

A Thedrive.com szerint felkerült a netre egy képernyőfotó - amelynek eredetiségét a gyár nem erősítette meg - egy belső levelezésről. Ebben az áll, hogy az ukrán helyzet erősen hat az Porsche ellátási láncára.

A levélben a modellek mellett szerepel egy dátum, amit "CP8"-ként emlegetnek.

A kép szerint a március 31-ig CP8 dátummal rendelkező 911 modellek március 31-ig készülnek, míg a 911 GT3/Touring modellek CP8 határideje március 17.

A 718-as modellek ideje március 14-én jár le, a Macan és a Panamera pedig március 2-án, nagyjából a lipcsei leállásról szóló első hivatalos jelentésekkel összhangban.

A Taycan és a Cayenne március 3-án, illetve március 7-én jár le.

