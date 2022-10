A lakberendezési óriás új Plan & Order pontokat nyit a brit piacon, Aintree-ben, Prestonban és Stockportban, kibővített szolgáltatási kínálattal. A Plan & Order pontokban a vásárlók ingyenes, személyre szabott tervezési konzultációt kapnak majd tapasztalt konyha- és hálószobatárolási szakértőkkel.

A kereskedelmi parkokban és bevásárlóközpontokban található egységek 70-90 négyzetméter közötti méretűek lesznek, körülbelül öt konyhai és gardróbszekrény-megoldást mutatnak be, valamint konzultációs területtel is rendelkeznek - írja a Retail Gazette.

A helyszínen nem lesznek elvitelre szánt termékek és élelmiszerek. Ehelyett a vásárlói megrendeléseket a vásárló otthonába szállítják, vagy elérhetővé teszik, hogy egy másik, számára megfelelő helyre szállítsák.

Az új megnyitásokkal párhuzamosan az Ikea bővíti a térségben fogyasztói elérési hálózatát is. A múlt hónapban több "Collect near you" (Gyűjtsd be a közelben) pontot hozott létre, amelyek az új Plan & Order pontok közvetlen közelében, kiválasztott Tesco-parkolókban találhatók.

A kiskereskedő az online és otthoni tervezési szolgáltatásokba is befektetett. Ez lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy vagy online tervezzék meg konyhájukat vagy hálószobájukat egy Ikea munkatárssal közösen, vagy pedig egy munkatárs jöjjön el hozzájuk, és onnan tervezzenek.

"Az észak-nyugati régióban végrehajtott beruházásunk része annak a hosszú távú tervünknek, hogy átalakítsuk kiskereskedelmi üzletágunkat, megkönnyítve vásárlóink számára, hogy számos kényelmes módon vásárolhassanak" - mondta Marsha Smith, az Ikea UK & Ireland helyettes országos kiskereskedelmi vezetője. "A megfizethető szolgáltatások teljes körét kínáljuk, beleértve a finanszírozást, a beszerelést és az összeszerelést is".