Miközben Magyaroroszágon továbbra is elsősorban a jövő ígérete a modern, korszerű, 21. századi vasúti személyszállítás és komfort, az osztrák vasutak számára ez már a jelen valósága. A nálunk is ismert Siemens Desiro modellcsalád legújabb fejlesztéseit is magába építő szerelvényekből most 21 további darabot vásárolt az ÖBB.

A Siemens Mobility által kiadott sajtóközlemény szerint a 21 új Siemens Desiro ML motorvonat több ülőhelyet és nagyobb kényelmet biztosít az urasai számára, mint a korábbi modellek. A négykocsis szerelvények engedélyezése egyébként nem csak Ausztriában, de Németországban is problémák nélkül lezárult.

Az ÖBB a meglévő ingázó és regionális vonatparkjának bővítése érdekében rendelt Desiro ML motorvonatokat; az egyenként mintegy 100 méter hosszúságú járműveken nyolc utasajtó van, és magasabb kényelmi fokozatot képviselnek, mint az elődeik. A vonatokat a legmodernebb ETCS (European Train Control System) vonatbefolyásoló rendszerrel szerelik fel, és az új szerelvények a tervek szerint Ausztria nyugati tartományában, Vorarlbergben fognak közlekedni. A Siemens Mobility egyébként a Desiro modern szériájából már csak Ausztriában több mint 180-at állított forgalomba, azok azonban többnyire háromkocsis szerelvények. (A világban összesen több mint 540 Desiro motorvonat dolgozik.)

Kép: Siemens

A Vorarlberg tartomány számára megrendelt Desiro ML négykocsis változatok, így összesen 290 ülőhellyel és két kerekesszék számára kialakított férőhellyel rendelkeznek, illetve évszaktól függően nyáron a kerékpárok, télen a síléctartók számára tudnak elegendő helyet biztosítani. Az utasok kényelemét segíti a digitális utastájékoztató rendszer, a légkondicionálás, a WiFi szolgáltatás, valamint a nyolc, kihúzható rámpával felszerelt ajtón keresztül történő könnyebb, akadálymentes be- és kiszállás.