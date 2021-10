Nehezen vészelte át a vendéglátóipar az elmúlt másfél évet, az új korlátozások pedig pluszköltségeket rónak a cégekre, mivel alkalmazniuk kell egy embert, aki a bejáratnál ellenőrzi az érkezők védettségi igazolványát - mondta a Maszolnak Mostis Gergő, aki egy főleg a magyar fiatalok körében népszerű lokált működtet Kolozsvár központjában.

Ennél is súlyosabb, hogy a magas fertőzöttségű településeken érvényes járványügyi intézkedések - a maximum 50 százalékos kihasználtság és a 22 órai záróra - nagyban csökkentik a bevételeket. Nem normális, hogy az éttermek alkalmazottai dolgozhatnak anélkül is, hogy be lennének oltva koronavírus ellen, míg a vendégek belépését a fertőzött településeken zöldigazolványhoz kötik – ismerte el újságírói kérdésre sajtótájékoztatóján Raed Arafat belügyi államtitkár.

Egyes vendéglátóipari egységek úgy próbálnak megbirkózni a helyzettel, hogy nem tartják be a járványügyi szabályokat. Mióta Nagyváradon is csak védettségi igazolással lehet belépni az éttermekbe, sörözőkbe és kávézókba, két alkalommal tapasztaltuk, hogy a központ egyik népszerű vendéglőjében bárkit kiszolgálnak. Időközben egy, a védettségi igazolvány kötelező felmutatásáról szóló hirdetményt is kiragasztottak, ám a dokumentumot ma, nem kérték a belépőktől.