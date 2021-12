Az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban soha nem látott felmondási hullám indult, de már világszinten is egyre nő az elégedetlenség a munkahelyeken. Magyarországon is nőtt a fluktuáció, sőt, egyre többen gondolják úgy, hogy váltanak. A Randstad felmérése szerint - 60 százalékon áll azok aránya, akik valami mást csinálnának, mint eddig, 12 százalék pedig jelenlegi munkaadójával is elégedetlen.

Ebben lehet egy újabb fejezet, hogy kiderült: az amerikai cégvezetők irreálisan magasabb bért kapnak, mint az alkalmazottjaik. A Lensa álláskereső weboldal friss tanulmánya szerint az Egyesült Államok 100 legnagyobb vállalatának vezérigazgatói évente nagyjából 1,28 millió dollárral többet keresnek, mint az átlagos alkalmazottak.

Ez a legújabb példa az országban egyre növekvő vezérigazgatói bérszakadékra. Augusztusban a washingtoni székhelyű Economic Policy Institute agytröszt becslése szerint 1978 óta a vezérigazgatói javadalmazás 1322 százalékkal nőtt, míg a teljes javadalmazás mindössze 18 százalékkal.

A Lensa múlt hónapban közzétett jelentése azonosítja azokat a vállalatokat, amelyeknél nagy a különbség a vezérigazgatói fizetés és a dolgozói átlagbér között. Referenciaként a Forbes Global 2000 listáját használja, kizárva azokat a vállalatokat, amelyek nem hozták nyilvánosságra a vezérigazgatói fizetéseket vagy a dolgozók medián bérét.

A legnagyobb különbség a Coca-Cola italóriásé, ahol James Quincey vezérigazgató 1,6 millió dolláros (520 millió forintos) éves alapfizetése 2020-ban 14 007 százalékkal nagyobb volt, mint a vállalat 11 342 dolláros (3,7 millió forintos) medián alkalmazotti fizetése. Összehasonlításképpen: az amerikai szövetségi minimálbér 15 080 dolláros (4,9 millió forintos) éves fizetésnek felel meg, 40 órás munkahét alapján - írja a CNBC.

A top10-es lista így néz ki a bérkülönbségek alapján:

Coca-Cola (14,007 százalék): James Quincey vezérigazgató, 1,6 millió dolláros fizetés; 11 342 dolláros medián alkalmazotti fizetés. Starbucks (12,617 százalék): Kevin Johnson vezérigazgató, 1,54 millió dolláros fizetés; az alkalmazottak medián fizetése 12 113 dollár. Chipotle Mexican Grill (8,378 százalék): Brian Niccol vezérigazgató, 1,2 millió dolláros fizetés; a dolgozók medián fizetése 14 155 dollár. Viacom (7,571 százalék): Robert Bakish vezérigazgató, 3 millió dolláros fizetés; az alkalmazottak medián fizetése 39 110 dollár. Walmart (5,974 százalék): Doug McMillon vezérigazgató, 1,27 millió dolláros fizetés; az alkalmazottak medián fizetése 20 942 dollár. Lowe's Companies (5,805 százalék): Marvin Ellison vezérigazgató, 1,45 millió dolláros fizetés; a dolgozók medián fizetése 24 554 dollár. Target (5,606 százalék): Brian Cornell vezérigazgató, 1,4 millió dolláros fizetés; a dolgozói átlagfizetés 24 535 dollár. Kroger (5,348 százalék): W. Rodney McMullen vezérigazgató, 1,34 millió dolláros fizetés; a dolgozói átlagfizetés 24 617 dollár. Apple (5,092 százalék): Tim Cook vezérigazgató, 3 millió dolláros fizetés; az alkalmazottak medián fizetése 57 783 dollár. Home Depot (4,646 százalék): Craig Menear vezérigazgató, 1,3 millió dolláros fizetés; a dolgozói fizetés mediánja 27 389 dollár.





A jelentés a legnagyobb amerikai cégek legkisebb vezérigazgatói bérkülönbségeit is lebontja.

A lista élén néhány meglepően magasan jegyzett név áll: Elon Musk éves fizetése például 2019-ben 59 százalékkal kevesebb volt, mint a Tesla alkalmazottjainak 58 455 dolláros medián fizetése, amikor is Musk utoljára kapott 0 dollárnál nagyobb alapfizetést. Warren Buffett tavaly a szokásos 100 ezer dolláros alapfizetését vitte haza befektetési cégétől, a Berkshire Hathawaytől, ahol a dolgozók átlagfizetése 68 543 dollár. Ez azt jelenti, hogy Buffett alapfizetése mindössze 46 százalékkal volt több, mint a Berkshire tipikus alkalmazottjának fizetése.

A nagy bérkülönbségek tovább erősíthetik az amerikai nagy felmondási hullámot: az ország munkaügyi minisztériumának adatai szerint októberben 4,2 millió amerikai mondott fel, a szeptemberi 4,4 millió és az augusztusi 4,3 millió után. Ezek mind 30-40 éve nem látott adatok.

Magyarországon is nagyok a bérkülönbségek

A Központi Statisztikai Hivatal különböző foglalkozások átlagkeresetére vonatkozó adataiból kiderül többek között, hogy a bruttó átlagkereset a vezető beosztásban dolgozók körében a legmagasabb: közel 800 ezer forint volt 2020 végén.

Az irodai és ügyviteli, ügyfélkapcsolati foglalkozásúak már csak 350 ezer forintot keresnek átlagosan havonta. Közülük a könyvelő 450 ezer forintot, a titkár(nő) 361 ezret, a recepciós pedig 280 ezret. A kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozási szektorben bő 300 ezer forint a havi bruttó átlagkereset.

Magyarországon a politikusok nagyon felfelé lógnak ki: a törvényhozók, miniszterek és államtitkárok, akiknek az átlagkeresete tavaly másfél millió forint volt. Azóta a fizetésük tovább emelkedett.