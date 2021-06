Átmenetileg elérhetetetlen volt rengeteg vezető hírportál és szolgáltatás

Számos vezető online hírportál (Guardian, Financial Times, Independent, New York Times, Bloomberg), illetve kormányzati portálok (gov.uk) és online szolgáltatások (Twitch, Pinterest, Reddit, Amazon) is elérhetetlenné váltak június 8-án kora délután - írja 24.hu. Több oldal elérhetőségét máris helyreállították.