Ez fenntarthatatlan! Bezár a világ legjobbjának tartott étterme

A Noma alapítóját, René Redzepit korának egyik legzseniálisabb és legbefolyásosabb séfjeként tartják számon. Most mégis ő jelentette be, hogy az ötször is a világ legjobbjának választott étterme 2024 végén végleg lehúzza a rolót. A fine dining szerinte a munkavállalók kizsigereléséről szól és fenntarthatósági válságban van.